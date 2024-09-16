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اقتصاد

75 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية إلى روسيا خلال 2023

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

كشف المهندس تميم الضوي نائب المدير التنفيذي للمجلس التصديري للصناعات الغذائية، أن صادرات مصر من الأغذية المصنعة إلى السوق الروسى خلال العام الماضي سجلت نحو 75 مليون دولار بتراجع قدره 1% عن عام 2022.

 

75 مليون دولار صادرات الصناعات الغذائية خلال العام الماضى 

 ولفت إلى أن هناك ما يقرب من نحو 142 شركة مصرية نجحت فى التصدير إلى السوق الروسى خلال العام الماضى منها 20 شركة صادراتها زادت على المليون دولار.

 

 جاء ذلك خلال مشاركة الضوي فى  الندوة الالكترونية التى عقدها  المجلس التصديري للصناعات الغذائية بالتعاون مع مكتب التمثيل التجاري بموسكو، تحت عنوان “فرص تنمية صادرات الصناعات الغذائية إلى السوق الروسى"، وذلك بمناسبة معرض وورلد فود موسكو والتي تنطلق فعالياته خلال الفترة من 17- 20 سبتمبر الجاري.

 

الفراولة المجمدة تصدرت قائمة أهم المنتجات المصدرة إلى روسيا خلال 2023

وأوضح أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة أهم المنتجات المصدرة إلى روسيا خلال 2023، حيث استحوذت على نسبة 38% من إجمالى الصادرات بقيمة 28 مليون دولار، تليها الخضروات المجمدة بقيمة 14 مليون دولار وبنسبة 18%، ثم البسكويت بقيمة 7 ملايين دولار وبنسبة 9%، ثم الجبن الأبيض بقيمة 6 ملايين دولار وبنسبة 8 %، ثم محضرات خضر بقيمة 5 ملايين دولار وبنسبة 7 %، ثم أسماك بقيمة 3 ملايين وبنسبة 4 %، ثم الزيتون المخلل أو زيتون المائدة بقيمة 2 مليون دولار وبنسبة 3 %، ثم فواكه مجمدة بقيمة مليوني دولار وبنسبة 3%، ثم مواد زلالية بقيمة مليونى وبنسبة 3%، ثم أجبان أخرى بقيمة مليونى دولار وبنسبة 3%، لتمثل هذه المنتجات العشر نحو 97 % من إجمالي صادرات مصر من الأعذية المصنعة للسوق الروسى خلال 2023.

نمو الصادرات المصرية خلال 2024

وعن صادرات العام الجارى، أشار إلى ارتفاع قيمة صادرات القطاع للسوق الروسية خلال الـ 7 أشهر الأولى من 2024 لتبلغ 49 مليون دولار مقابل 48 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام السابق.

 

 عدد الشركات المصدرة إلى روسيا

 وأوضح أن عدد الشركات المصدرة إلى روسيا بلغ 126 شركة من بينهم 47 شركة تزيد صادراتهم على 100 ألف دولار خلال تلك الأشهر.

وأضاف أن الفراولة المجمدة تصدرت قائمة المنتجات المصرية المصدرة لروسيا خلال الفترة المشار إليها، وذلك بقيمة بلغت 19 مليون دولار لتستحوذ على 40% من إجمالي قيمة الصادرات، تليها الخضر المجمدة بقيمة 17 مليون دولار وبنسبة 35%، ثم محضرات خضر بقيمة 3 ملايين دولار، ثم الزيتون المخلل بنحو مليوني دولار، ثم الخضار المخلل بنحو مليوني دولار، ثم الجبن الأبيض والأسماك العصائر والفواكه المجمدة بصادارت بلغت مليون دولار لكل منهما.

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