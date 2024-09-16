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اقتصاد

غرفة الصناعات الغذائية تطلق برنامج البصمة الكربونية

جانب من اللقاء،فيتو
جانب من اللقاء،فيتو

نظمت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، برنامج "البصمة الكربونية"، بمشاركة 22 متدرب من مديري سلامة الغذاء والبيئة والجودة ومشرفي الإنتاج والموارد البشرية ومديري سلاسل التوريد بشركات الأغذية اعضاء الغرفة.

ويأتي برنامج البصمة الكربونية تنفيذا لاستراتيجية مجلس الإدارة برئاسة المهندس أشرف الجزايرلي لتحقيق أهداف الغرفة بالعمل علي تطوير الصناعة الوطنية والارتقاء بمستوى الجودة وتعزيز تنافسية المنتجات الغذائية وفتح اسواق جديدة.          

أهمية خفض البصمة الكربونية في التصنيع الغذائي للامتثال للوائح والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة

 وقالت الدكتورة مايسة حمزة المدير التنفيذي للغرفة، إن البرنامج هدفه رفع الوعي بأهمية خفض البصمة الكربونية في التصنيع الغذائي للامتثال للوائح والاتفاقيات الدولية المتعلقة بالبيئة والمناخ، لأثر ذلك الايجابي علي تعزيز حماية صحة الانسان وتشجيع الابتكار لتحقيق الاستدامة البيئية وزيادة الصادرات وبالتالي نمو مستدام لقطاع الصناعات الغذائية.

حساب البصمة الكربونية

وأشارت الى أن حساب البصمة الكربونية، تمكن المصانع من تطبيق الاستراتيجيات والتدابير البيئية التي من شأنها تقلل من الانبعاثات الضارة والحد من تغيرات المناخ، مثل برامج تحسين كفاءة استخدام الطاقة والاعتماد علي مصادر طاقة نظيفة متجددة وادارة وتدوير المخلفات، واختيار الموردين الملتزمين بالممارسات الصديقة للبيئة لتحسين استدامة سلاسل الإمداد.

من جانبها أكدت ريهام غازي مدير عام إدارة التدريب والتطوير بالغرفة، أن تقديم الغرفة لبرنامج البصمة الكربونية جاء متوافق مع الاحتياجات التدريبية للقطاع والمصانع ولاقى تفاعل كبير من السادة الأعضاء، مشيرة الي استمرار الغرفة في تقديم هذا البرنامج نظرا لأهميته في التأهيل الي التصدير وفتح الأسواق الخارجية.

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غرفة الصناعات الغذائية إتحاد الصناعات برنامج البصمة الكربونية سلامة الغذاء

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