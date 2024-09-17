3 شائعات تلاحق القطار الكهربائي على مدار ثلاث سنوات، ضعف الإقبال وارتفاع تكلفة التشغيل أبرز الاتهامات، الأنفاق: نسبة التشغيل 60% والمشروع مستقبل النقل الأخضر في مصر

على مدار العامين الماضيين ارتبط اسم القطار الكهربائى الخفيف، بعدد من الشائعات عن إيقاف تشغيله نظرا لعدم الإقبال عليه وارتفاع تكلفة تشغيله.

الهيئة القومية للإنفاق بدورها وعلى مدار السنوات الماضية نفت أكثر من مرة مثل هذه الشائعات ووصفتها بـ المغرضة مؤكدة أن القطار الكهربائي الخفيف هو جزء أساسي من مستقبل النقل الاخضر في مصر.

الشائعة الأولى وحقيقة إيقاف القطار الكهربائى

انطلقت أولى الشائعات عن إيقاف القطار الكهربائى الخفيف فى سبتمبر من العام 2022 وأصدرت هيئة الأنفاق فى هذا الوقت بيان كان نصه كالتالي:

تنفي الهيئة القومية للأنفاق في بيان صادر عنها ما تم نشره عبر أحد المواقع الإلكترونية تحت عنوان: (مصر تدرس وقف القطار الكهربائي الخفيف LRT بسبب ضعف الإقبال).

وأكدت الهيئة أن القطار الكهربائي الخفيف منذ افتتاحه في 3/7/2022 يعمل بانتظام في المسافة من محطة عدلي منصور حتي العاصمة الإدارية الجديدة ويستخدمه ركاب المدن الجديدة شرق القاهرة ويخدم الركاب المتجهين إلى العاصمة الإدارية الجديدة.

وناشدت الهيئة المواطنين بعدم الالتفات لتلك الشائعات والأخبار الكاذبة التي تهدف إلى إثارة البلبلة لدى الرأي العام والتقليل من حجم الإنجازات والمشروعات العملاقة التي يتم تنفيذها لخدمة المواطن.

الشائعة الثانية

فى عام 2023 انطلقت نفس الشائعة رغم انتظام تشغيل القطار وبداية تحقيق نسبة تشغيل مرتفعة للقطار ونفت الإنفاق أيضا هذه الشائعة.

الشائعة الثالثة

وفى عام 2024 انطلقت الشائعة الثالثة عن إيقاف القطار الكهربائي بالرغم تحقيق القطار نسب تشغيل معقولة وصلت لأكثر من 60% مقارنة مع بدء التشغيل الفعلى للعاصمة الإدارية الجديدة وهي نسبة ممتازة ومن المتوقع مع زيادة معدل التشغيل للعاصمة الادارية ان ترتفع نسب إشغال القطار.

أسعار تذاكر القطار الخفيف LRT

وأعلنت شركة "آر.إيه.تي.بي" ديف للنقل كايرو" الشركة المسؤولة عن إدارة وتشغيل قطار العاصمة (مشروع القطار الكهربائي الخفيف)، الأسعار الجديدة لتذاكر القطار الكهربائي، وسعر التذكرة لثلاث محطات 10 جنيهات بدلًا من 15 جنيهًا، 15 جنيهًا لسبع محطات بدلًا من 25 جنيهًا، و20 جنيهًا لما يزيد على سبع محطات بدلًا من 35 جنيهًا.

أسعار الاشتراك الشهري للقطار الخفيف LRT

بلغت أسعار الاشتراك الشهري هي (300 جنيه شهريًّا لعدد 3 محطات بواقع تكلفة 5 جنيهات للتذكرة وبنسبة 50% تخفيض / 500 جنيه شهريًّا لعدد 5 محطات بواقع تكلفة 8 جنيهات للتذكرة وبنسبة 47% تخفيض / 600 جنيه شهريًّا لأكثر من 7 محطات بواقع تكلفة 11.5 جنيه للتذكرة وبنسبة 42% تخفيض).

المرحلة الثانية من القطار الكهربائي الخفيف

تمتد المرحلة الثانية من القطار الكهربائي الخفيف جنوبًا من قبل محطة كاتدرائية الميلاد وحتى محطة العاصمة المركزية لتبادل الخدمة مع القطار السريع "العين السخنة/مطروح" بطول 20.4 كم بعدد 4 محطات "3 علوية +1 سطحية" (كاتدرائية الميلاد - القيادة الإستراتيجية - المدينة الرياضية الدولية - العاصمة المركزي.

تعيينات جديدة بالقطار الكهربائي

وكانت الشركة المشغلة للقطار الكهربائي كشفت عن تعيين أول سيدة فى منصب نظم تشغيل القطارات الكهربائي.

وجاء الإعلان الرسمي للشركة كما يلى:

نحن فخورون بإسراء ياسر، أول امرأة تعمل كمشغل نظم تحكم بقطار العاصمة! إسراء بدأت حياتها المهنية معنا كسائقة قطار، وأظهرت مهارات استثنائية وتفاني في العمل، ما أدي إلى تحقيقها إنجاز كبير كأول امرأة تعمل كمشغل نظم تحكم في مصر.. مجهودات إسراء وإصرارها إلهام للآخرين!

وكانت إسراء التحقت بالعمل فى الشركة الفرنسية وعملت قائد قطار وحصلت على عدد من الدراسات مكنتها من التكوير الفنى لقدراتها، وهو ما جعلها مؤهلة للعمل بنظام التحكم والتشغيل.