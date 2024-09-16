الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

قطار «بيت الزكاة» يصل المنوفية ودمياط والدقهلية لتوزيع حقائب مدرسية على الطلاب الأيتام

حملة إلى المدرسة
حملة إلى المدرسة من بيت الزكاة
ads

 أعلن «بيت الزكاة والصدقات» تحت إشراف فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر، رئيس مجلس الأمناء، انطلاق قطار حملة «بيت الزكاة والصدقات» تحت شعار «إلى المدرسة»؛ استعدادًا لبدء العام الدراسي الجديد 2024/2025م.

حملة إلى المدرسة من بيت الزكاة 

 أكد «بيت الزكاة والصدقات» في بيان له اليوم الإثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024م، أن المستلزمات الدراسية التي تُوزَّع على الطلبة الأيتام غير القادرين في محافظات المنوفية ودمياط والدقهلية تشمل: حقيبة مدرسية وأدوات كتابية وحذاء ومعطف، وذلك عن طريق قوائم مُعدَّة مسبقًا بالمدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية والتعليم والأزهري؛ في إطار حملة «إلى المدرسة» التي أطلقها «بيت الزكاة والصدقات» للعام الثاني على التوالي.


أوضح البيان أن حملة «إلى المدرسة» لتوفير المستلزمات الدراسية للطلاب الأيتام يندرج ضمن برنامج «رحمة» لكفالة الأيتام غير القادرين، وبرنامج «التعليم»؛ لمد يد العون للطلاب الذين يجدون صعوبة في تحمل نفقات التعليم، ومساعدتهم على استكمال دراستهم.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

بيت الزكاة والصدقات شيخ الأزهر حملة إلي المدرسة من بيت الزكاة الدكتور أحمد الطيب

مواد متعلقة

ضمن حملة أغيثوا غزة، «بيت الزكاة» يدعم الأسر الفلسطينية وأبناءهم الطلاب في مصر

بيت الزكاة يطلق حملة «إلى المدرسة» لدعم الطلاب الأيتام

الأكثر قراءة

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

قبل بدء جلسة محاكمته بتهمة القتل الخطأ، نص أقوال لاعب الزمالك أحمد فتوح امام النيابة العامة

محامي فتوح يطلب دفع الدية والإفراج عنه، ودفاع المجني عليه: لا نية للتصالح (فيديو وصور)

خبير روسي يفجر مفاجأة بشأن فيروس كورونا

سعر الريال السعودي أمام الجنيه المصرى اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024

أبرزها دفع الدية بـ«الفضة» وإخلاء سبيله، 7 طلبات لمحامي فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

في أول ظهور إذاعي، شوبير يكشف الشكل الأقرب للدوري

ads

منوعات

المزيد

مزارع روسي يحطم الرقم القياسي بأكبر يقطينة تزن 817 كيلو جرام (فيديو)

نجاح أول عملية تجول في الفضاء

لحظة التقاء طائرات بأجنحتها عند مدخل الرياض (فيديوهات)

ملاعب الجولف، صداع في رأس المسئولين عن حماية ترامب

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأرز المحلي اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 في الأسواق

سعر القصدير اليوم الاثنين 16- 9- 2024 عالميا

سعر الإسترليني أمام الجنيه المصرى اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

سعر جرام الذهب صباح اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

كاتم أسرار الملك.. من هو جعفر حسان رئيس وزراء الأردن الجديد ؟ (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

الاستعداد ليوم القيامة، تفسير الشيخ محمد سيد طنطاوي للآية 18 بسورة الحشر

تفسير رؤية البحر في المنام وعلاقتها بالهروب من الضغوط والقيود

بماذا نطق النبي عيسى وهو في المهد؟ الشعراوي يوضح (فيديو)

المزيد
الجريدة الرسمية