محافظ الشرقية: حملة مكبرة لإزالة الإعلانات غير المرخصة والإشغالات

شن عدد من مراكز ومدن وأحياء المحافظة حملات مكبرة لرفع الإشغالات والإعلانات غير المرخصة والتلتوارات والبلدورات والحواجز الحديدية المخالفة والاستندات الحديد والكراسي والترابيزات.

تحقيق الانضباط فى الشارع

ويتم تطبيق القانون على المتعدين لتحقيق الانضباط بالشوارع وتيسير حركة المواطنين والسيارات وإعادة الوجه الحضارى والجمالى لشوارع المدينة.

رفع الإشغالات والباعة الجائلين

وجاء ذلك استمرارا لحملات رفع الإشغالات والباعة الجائلين من الشوارع والطرق الرئيسية لإيجاد السيولة المرورية أمام حركة السيارات وعبور المواطنين بمحافظة الشرقية.

تكثيف الحملات اليومية والمفاجئة

ويأتي ذلك تنفيذًا لتوجيهات المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية لرؤساء المراكز والمدن والأحياء باستمرار تكثيف الحملات اليومية لرفع وإزالة كافة الإشغالات المخالفة واللوحات الإعلانية غير المرخصة.

وشدد على عدم التهاون مع المتعدين على حرم الطريق وإزالتها فورًا حتى يتم القضاء نهائيًا على جميع المظاهر العشوائية بالمحافظة لخلق السيولة المرورية وحتى يستطيع المواطن العادى الحصول على حقه فى أن يسير بالطريق آمنا.