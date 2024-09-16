الإثنين 16 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

تدريب 530 طالبا بكلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج على العمل الميداني

جانب من التدريب
جانب من التدريب

تواصل كلية التكنولوجيا والتعليم فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الثانية، وذلك بمقر الكلية بحى الحويتي بسوهاج.

صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن التدريب الصيفي الميداني يعتبر مجال الخبرة الأول للطلاب، حيث يبدأ بتطبيق ما تعلموه ويعطيهم فرصة التعامل مع الضغوطات المختلفة التى قد تواجهه فى سوق العمل، وهو عبارة عن تدريبات عملية وورش عمل  لتطبيق ما تم دراسته بشكل نظري بالمواد الدراسية.

تواصل كلية التكنولوجيا والتعليم فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الثانية، وذلك بمقر الكلية بحى الحويتي بسوهاج 

وأضاف رئيس الجامعة، أن التدريبات العملية تساعد الطلاب على استيعاب العلوم والمعارف التى يدرسونها، ويمدهم بالخبرات الميدانية والمهارات الفنية اللازمة، وذلك من خلال الالتزام بمنهج تدريبي متكامل تحت إشراف مهني وعلى أسس علمية تربوية اشرافية، موضحًا أن الكلية تحرص على تنفيذ التدريب الصيفي بشكل مستمر، لاتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب المعرفة ترجمتها إلى ممارسات عملية وتطبيقية بما ينفعهم فى عملهم المهني مستقبلًا.

530 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة، من أقسام الميكانيكا تخصصات التبريد والتكييف

وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية، أن التدريب الصيفي يشارك به 530 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة، من أقسام الميكانيكا تخصصات التبريد والتكييف، وميكانيكا إنتاج ومحركات، وقسم إنشاءات مدنية معمارية تخصص كهرباء قوة آلات، وقسم كهرباء إلكترونية، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتضم كل مجموعة 20 طالب.

وأوضح الدكتور أحمد منتصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن التدريبات الصيفية تشمل عدد من الأنشطة والفعاليات التى تتطابق مع طبيعة كل تخصص ومن صميم الدراسة، حيث يتم  تدريب الطلاب على الأجهزة المساحية وأعمال الدهانات، وصيانة أجهزة التكيف، وأعمال اللحام والأعمال الخشبية للمقاعد الدراسية، إلى جانب التدريب على القياسات الميكانيكية، والتدريب داخل معمل الطاقة الجديدة، وتجري التدريبات تحت إشراف فنيين ومهندسين متخصصين في كل المجالات.

كامل الوزير يلتقي مستثمري سوهاج لبحث مشكلاتهم، السبت

"زراعة سوهاج" تعلن بدء التسجيل للالتحاق ببرنامج الإحصاء وتحليل البيانات

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

التدريب الصيفي الدكتور حسان النعماني المواد الدراسية دكتور حسان النعمانى كلية التكنولوجيا والتعليم

مواد متعلقة

كامل الوزير يلتقي مستثمري سوهاج لبحث مشكلاتهم، السبت

"زراعة سوهاج" تعلن بدء التسجيل للالتحاق ببرنامج الإحصاء وتحليل البيانات

نائب محافظ سوهاج يقود حملة مرافق مفاجئة ويحيل مسئولى الإشغالات بالمدينة للتحقيق

نائب محافظ سوهاج ووكيل الصحة يتفقدان المستشفى العام لبحث رفع مستوى الخدمات

الأكثر قراءة

إخلاء سبيل لاعب نادي الزمالك أحمد فتوح بكفالة 50 ألف جنيه في قضية دهس أمين شرطة

معلومات لا تعرفها عن منطقة رأس بناس قبل طرحها للمستثمرين

بحضور السيسي، موقف نبيل من وزير الأوقاف تجاه شيخ الأزهر في حفل المولد النبوي

أحمد فتوح يتصدر التريند بمشاهد مؤثرة، وجماهير الزمالك: ظلم نفسه

تكليف عاجل من وزير الكهرباء لتوصيل التيار للعقارات والمنشآت غير المقننة

شقيق نجم الأهلي يؤازر أحمد فتوح أمام جنايات مطروح (فيديو وصور)

الطماطم تقفز 7 جنيهات، أسعار الخضراوات اليوم في سوق العبور

ابنة ضحية القتل الخطأ على يد أحمد فتوح: «لو كانوا جابوا بابا حتة واحدة كان ممكن نسامح» (فيديو وصور)

ads

منوعات

المزيد

أول صور للمصحف المترجم هدية شيخ الأزهر للرئيس السيسي

لأول مرة، مغامر يعبر من آسيا إلى أوروبا سيرا على حبل (فيديو)

بريطانيا تعاني نقصا حادا في مشروب كحولي بسبب سوء الطقس

التحقيق مع رئيس وزراء بريطانيا بسبب ملابس زوجته

المزيد

خدمات

المزيد

أسعار الأسماك اليوم، البلطي يرتفع 10 جنيهات في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الموز يرتفع 5 جنيهات في سوق العبور

تعرف على أسعار النحاس اليوم الإثنين 16-9-2024 في الأسواق

سعر الجنيه الذهب في محلات الصاغة اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

المزيد

انفوجراف

بشر الخصاونة رئيس الوزراء الأردني الأطول بقاءً في عهد الملك عبد الله الثاني (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

برنامج دين حياة، رمضان البيه يتحدث عن الأدب مع أهل البيت والصحابة (فيديو)

تفسير حلم الغيوم في المنام وعلاقته بالراحة والاستقرار

بعد طلبات دفاع أحمد فتوح، كل ما تريد معرفته عن ضوابط الدية في الإسلام ومقدارها

المزيد
الجريدة الرسمية