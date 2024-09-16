تدريب 530 طالبا بكلية التكنولوجيا والتعليم بسوهاج على العمل الميداني

تواصل كلية التكنولوجيا والتعليم فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الثانية، وذلك بمقر الكلية بحى الحويتي بسوهاج.

صرح بذلك الدكتور حسان النعماني رئيس الجامعة، وقال أن التدريب الصيفي الميداني يعتبر مجال الخبرة الأول للطلاب، حيث يبدأ بتطبيق ما تعلموه ويعطيهم فرصة التعامل مع الضغوطات المختلفة التى قد تواجهه فى سوق العمل، وهو عبارة عن تدريبات عملية وورش عمل لتطبيق ما تم دراسته بشكل نظري بالمواد الدراسية.

تواصل كلية التكنولوجيا والتعليم فعاليات التدريب الصيفي لطلاب الفرقة الثانية، وذلك بمقر الكلية بحى الحويتي بسوهاج

وأضاف رئيس الجامعة، أن التدريبات العملية تساعد الطلاب على استيعاب العلوم والمعارف التى يدرسونها، ويمدهم بالخبرات الميدانية والمهارات الفنية اللازمة، وذلك من خلال الالتزام بمنهج تدريبي متكامل تحت إشراف مهني وعلى أسس علمية تربوية اشرافية، موضحًا أن الكلية تحرص على تنفيذ التدريب الصيفي بشكل مستمر، لاتاحة الفرصة أمام الطلاب لاكتساب المعرفة ترجمتها إلى ممارسات عملية وتطبيقية بما ينفعهم فى عملهم المهني مستقبلًا.

530 طالبا وطالبة بالفرقة الثالثة، من أقسام الميكانيكا تخصصات التبريد والتكييف

وقال الدكتور أحمد عبد الرحيم عميد الكلية، أن التدريب الصيفي يشارك به 530 طالب وطالبة بالفرقة الثالثة، من أقسام الميكانيكا تخصصات التبريد والتكييف، وميكانيكا إنتاج ومحركات، وقسم إنشاءات مدنية معمارية تخصص كهرباء قوة آلات، وقسم كهرباء إلكترونية، حيث يتم تقسيم الطلاب إلى مجموعات، وتضم كل مجموعة 20 طالب.

وأوضح الدكتور أحمد منتصر وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن التدريبات الصيفية تشمل عدد من الأنشطة والفعاليات التى تتطابق مع طبيعة كل تخصص ومن صميم الدراسة، حيث يتم تدريب الطلاب على الأجهزة المساحية وأعمال الدهانات، وصيانة أجهزة التكيف، وأعمال اللحام والأعمال الخشبية للمقاعد الدراسية، إلى جانب التدريب على القياسات الميكانيكية، والتدريب داخل معمل الطاقة الجديدة، وتجري التدريبات تحت إشراف فنيين ومهندسين متخصصين في كل المجالات.