كامل الوزير يلتقي مستثمري سوهاج لبحث مشكلاتهم، السبت

أعلنت الهيئة العامة للتنمية الصناعية أنه تم تأجيل اجتماع الفريق مهندس كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل مع المستثمرين، بمقر الهيئة العامة للتنمية الصناعية وذلك لقيام الوزير بتفقد عدد من المصانع بمنطقة حلوان.

ويواصل نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل الاجتماع الأسبوعي مع المستثمرين،يوم السبت ٢١ / ٩، والذي سيكون مخصص لمستثمرى محافظة سوهاج فقط بحضور اللواء دكتور عبدالفتاح سراج محافظ سوهاج وذلك لبحث مشاكل مستثمرى المحافظة.

كما سيعقد نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية وزير الصناعة والنقل اجتماع موسع بمستثمري محافظة قنا فقط في يوم السبت الموافق ٢٨/ ٩.. بحضور الدكتور خالد عبد الحليم محافظ قنا.

ومن المقرر الاجتماع مع مستثمري باقي المحافظات في الأسابيع القادمة على التوالي حيث سيتم تخصيص اللقاء الاسبوعي لمستثمري محافظة واحدة بحضور المحافظ وسيتم الإعلان عنها تباعا.