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التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم الإثنين 16 سبتمبر 2024

التحليل الفنى للبورصة
التحليل الفنى للبورصة المصرية، فيتو

التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية، ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بحركة تداولات جلسة اليوم الاثنين الموافق 16 سبتمبر 2024.

حركة مؤشرات البورصة المصرية اليوم 

 

مؤشرات التداول - فيتو 

 

حركة تداولات جلسة اليوم الاثنين 16 سبتمبر 2024 

  • ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.2% عند مستوى 30776 نقطة.
  • صعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.07% عند مستوى 37341 نقطة.
  • قفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.4% عند مستوى 13227 نقطة.
  • صعد مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.76%  عند مستوى 7147 نقطة

وخلال السطور التالية تعرض "فيتو"، التحليل الفني لمؤشرات البورصة المصرية اليوم: 

 

 

 

التحليل الفني للمؤشر الرئيسي EGX30 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر جلسة اليوم على وتيرة إيجابية، حيث شهد صعودا عند المستوى 30776 نقطة بعد محاولات لاختراق مستوى المقاومة الثانوي والذي يكمن عند 35000 نقطة، وهو المستوى الذي إذا تم تخطيه يؤهل المؤشر إلى اختراق المقاومة التالية للمؤشر عند 37000 نقطة بحركة التداولات والتي تعد الأكثر أهمية للمؤشر الرئيسي. 

 

 

التحليل الفني لمؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة EGX70 

 على الرسم البياني اليومي، افتتح المؤشر السبعيني جلسة اليوم على وتيرة ايجابية، حيث شهد ارتفاعا عند المستوى 7147 نقطة بعد محاولة اختبار مستويات صاعدة قرب القمة الرئيسية المتكونة عند 8000 نقطة بحركة التعاملات، وهو المستوى الذي يحتاج المؤشر إلى اختراقه ليؤكد الاتجاه الصاعد الحالي، وليؤهله إلى تسجيل المزيد من المستويات القياسية قرب المستويات التالية 8500 و9000 و10000 نقطة من منظور قصير الأجل. 

 

 

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