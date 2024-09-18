الأربعاء 18 سبتمبر 2024
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سياسة

توصيات البرلمان للحكومة لتطوير قطاع الإسكان

مجلس النواب، فيتو
مجلس النواب، فيتو

تضمنت توصيات البرلمان بشأن برنامج الحكومة الجديدة الذى وافق عليه مجلس النواب مؤخرا عدد من التوصيات الهامة في قطاع الإسكان، منها تشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر للحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الوحدات.

 

تعديل قانون البناء الموحد

 

وجاء من أبرز توصيات البرلمان للحكومة الجديدة في ذلك القطاع، ضرورة تعديل بعض أحكام قانون البناء الموحد الصادر بالقانون رقم 119 لسنة 2008، بما يقضى على المشكلات العملية المتعلقة بتطبيق الاشتراطات البنائية الجديدة، وبحث معوقات إصدار تراخيص البناء فى المدن القديمة.

 

تشريع متكامل لتنظيم القطاع العقاري 

 

وكذلك ضرورة التقدم بتشريع متكامل لتنظيم قطاع التطوير العقاري داخل مصر بشكل يتم فيه الحفاظ على حقوق المواطنين المتعاملين على الوحدات، وبما يضمن استمرار الاستثمار في مجال التطوير العقاري.

 

وأيضا ضرورة تعديل القانون رقم 14 لسنة 1981 بإصدار قانون التعاون الإسكاني بما يحقق تطوير قطاع الإسكان التعاوني بكافة مكوناته والتنسيق بين جميع الجهات القائمة عليه لتمكين هذا القطاع من القيام بالدور المنوط به بالإضافة إلي دراسة كيفية الاستفادة من التوصيات التي جاء بها الحوار الوطني في هذا الصدد والتي من أهمها ضرورة اصدار قانون موحد للعمل التعاوني.

    

إنشاء كيان في المقاولات يتبع رئيس مجلس الوزراء 

 

وتضمنت التوصيات ضرورة إصدار تشريع يعمل على إنشاء كيان قانوني يتبع رئيس مجلس الوزراء، ويُمثل في عضويته جميع الوزارات والأجهزة والجهات المعنية بقطاع المقاولات لتذليل كافة العقبات والمشكلات التي تواجه تصدير قطاع المقاولات إلى الخارج، وبخاصة إلى قارة أفريقيا ومتابعة آليات ومعدلات تنفيذ كافة مشروعات الإسكان التي يجرى تنفيذها بكافة مراحلها، وذلك بهدف اكتشاف السلبيات والمعوقات بهذه المشروعات وتقديم حلول فورية وجذرية للقضاء على تلك السلبيات والمعوقات.

 

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