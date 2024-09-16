ماذا فعل النصر السعودي في غياب رونالدو قبل مواجهة الشرطة العراقي؟
يستعد النصر السعودي، لخوض أول مواجهة هذا الموسم، دون نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو، بعد إصابته بعدوى فيروسية.
ويحل النصر، ضيفا على الشرطة العراقي، اليوم الإثنين، في إطار الجولة الأولى من الدور الأول لدوري النخبة الآسيوي.
ومنذ انضمامه للنصر في يناير 2023، لم يغب رونالدو عن العالمي سوى 9 مواجهات من أصل 69 مباراة مع الفريق الأصفر.
وفي المواجهات التسع التي غاب فيها رونالدو، لم يخسر النصر سوى مرة وحيدة، كانت أمام الاتفاق في الجولة الأولى لدوري روشن بالموسم الماضي.
أما بقية المواجهات فانتهت بالتعادل أو فوز النصر، مما يدعو العالمي لعدم القلق بشأن غياب الدون البرتغالي.
وعلى المستوى الآسيوي، غاب رونالدو عن فوز النصر 3-2 على الدحيل، والتعادل 1-1 مع استقلال دوشنبه خلال الموسم الماضي.
غياب رونالدو
وأعلن نادي النصر السعودي، عن تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مفاجئة.
إصابة كريستيانو رونالدو
وقال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.
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