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رياضة

بدون رونالدو، بعثة النصر السعودي تطير للعراق لمواجهة الشرطة (صور)

النصر السعودي
النصر السعودي

غادرت بعثة النصر السعودي اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي غدا الاثنين.

تواجد الإسباني فيرناندو هيرو المدير الرياضي للنصر والسنغالي ساديو ماني نجم الفريق ضمن البعثة الرسمية النصر.

غياب رونالدو 

وأعلن نادي النصر السعودي، صباح اليوم الأحد، عن تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مفاجئة.

إصابة كريستيانو رونالدو 

وقال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.

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