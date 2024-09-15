الأحد 15 سبتمبر 2024
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رياضة

عدوى فيروسية، النصر السعودي يعلن تفاصيل إصابة كريستيانو رونالدو

رونالدو
رونالدو

أعلن نادي النصر السعودي، صباح اليوم الأحد، عن تعرض نجمه البرتغالي كريستيانو رونالدو لإصابة مفاجئة.

إصابة كريستيانو رونالدو 

وقال النصر، في بيان طبي، إن رونالدو أصيب بوعكة صحية عبارة عن عدوى فيروسية وبعد متابعة طبيب النادي لحالته تقرر حاجته للراحة وعدم مرافقة البعثة المسافرة اليوم إلى العاصمة العراقية بغداد، لملاقاة الشرطة العراقي في دوري النخبة الآسيوي.

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