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نجاح عملية تثبيت كسر بالحوض لمريضة عمرها 50 عامًا بمستشفى أبوحماد المركزي بالشرقية

نجاح عملية تثبيت
نجاح عملية تثبيت كسر بالحوض, فيتو

اكد الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة بمحافظة الشرقية قيام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفى أبو حماد المركزي، بقيادة الدكتورمحمد منصور العش استشاري العظام والحاصل علي دكتوراة في جراحات الحوض ومشاركة الدكتور محمود موسي أبوهاشم رئيس قسم العظام بالمستشفى تحت إشراف الدكتور محمد عبدالهادي حموده مدير المستشفى، بإجراء عملية تثبيت لكسر بالحوض مع خلع مركزي بمفصل الفخذ لمريضة تبلغ من العمر ٥٠ عامًا، 

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المريضة محولة من احدى المستشفيات لابوحماد 

المريضة كانت محولة من أحد مستشفيات المحافظة، كانت تعاني من كسر بالحق الحرقفي وخلع بمفصل الفخذ، وبعد إجراء كافة الفحوصات الطبية والأشعات اللازمة للمريضة، وإعداد خطة علاجية متكاملة من قبل الفريق الطبي واستكمال عروضات المسالك البولية والجراحة، تم رد الخلع وتثبيت الكسر بواسطة شريحة ومسامير، والحالة الآن مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية تحت إشراف الأطباء بقسم العظام بالمستشفى.

 

العملية ذات طابع خاص 

وقال وكيل وزارة الصحة، إن هذه العملية تعد ذات طابع خاص، والذي يتميز به قسم جراحة العظام بمستشفى أبوحماد المركزي، مضيفًا بأن القسم قام بإجراء ٥٠ عملية جراحية حتى الآن خلال الأشهر الماضية لتثبيت كسور بعظام الحوض والحق الحرقفي بالغة الصعوبة،  لافتًا  الى انه قدم الشكر للدكتور شريف شاهين مدير عام الطب العلاجي، ولمدير المستشفى، وللسادة الأطباء، وهيئة التمريض، وفنيين الأشعة، والفريق المعاون، علي الجهود المبذولة لصالح المرضى بمحافظة الشرقية. 

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قرار على نفقة  الدولة 

وقال الدكتور محمد حسن زيدان المدير العام للمجالس الطبية المتخصصة ان العلاج على نفقة الدولة هو الجناح الاخر للعلاج بالتأمين الصحى والقرار يصدر طبقا للبروتوكول المعمول بيه والمتفق عليه بين المستشفيات والوزارة وحول القرار الخاص بحالة ابوحماد فقد تم تسريع استخراج القرار ومتابعة الحالة فمن الممكن ان تحتاج الى استكمال وحسب توصية اللجنة الثلاثية بالمستشفى.

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الدكتور هانى جميعة وكيل وزارة الصحة محافظة الشرقية الفريق الطبي جراحة العظام بمستشفى ابوحماد الدمتور محمد منصور العش جراحات الحوض

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