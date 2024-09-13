الجمعة 13 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

أكبر خطة دعوية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف بالوادي الجديد (فيديو)

وكيل أوقاف الوادي
وكيل أوقاف الوادي الجديد، ڤيتو

أعلن الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لكاميرا «ڤيتو»، تنظيم برنامج وخطة للمديرية بناء على إعلان وزارة الأوقاف بتوجيهات من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف لأكبر خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول تحت عنوان: "خلق عظيم"، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح وكيل أوقاف الوادي الجديد، في حديثه لـ ڤيتو، أن الخطة تتضمن قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي كاملًا خلال شهر ربيع الأول بجميع مساجد الدقهلية بعد صلاة المغرب؛ للتعريف بأخلاق وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار مختار، في حديثه لعقد مجالس علم وذكر، وندوات بالمدارس وجامعة الوادي الجديد وقصور الثقافة ومراكز الشباب والرياضة حول أخلاق سيدنا النبي، وإقامة الأمسيات الابتهالية والمدائح النبوية بالمساجد الكبرى بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد ندوات علمية، والأسبوع الثقافي، ومجالس الإقراء، ولقاء المنبر الثابت، ومجالس العلم والذكر بمديرية أوقاف الوادي الجديد.

 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

 

أسامة الأزهري الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف المدائح النبوية النبي محمد صلى الله عليه وسلم شهر ربيع الاول محافظة الوادى الجديد مولد النبوى الشريف وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادى الجديد

مواد متعلقة

وظائف شاغرة بمدرسة WE للتكنولوجيا التطبيقية بالوادي الجديد، اعرف التفاصيل

زراعة جامعة الوادي الجديد تشارك في الاحتفال بعيد الفلاح الـ72 (صور)

الأكثر قراءة

أغلى 5 صفقات في تاريخ ريال مدريد.. ما ترتيب كريستيانو رونالدو؟ (إنفوجراف)

الزمالك يستعد للإعلان عن صفقة جديدة

أول تعليق من الزمالك على قمصان الفريق الجديدة

أحمد فهمي: تزوجت مبكرا لهذا السبب وبحب شكل ياسمين عبد العزيز (فيديو)

كم سجل سعر الجنيه الذهب مساء الجمعة 13 سبتمبر 2024؟

وصفهم بالميليشيا الوقحة، الصدر يطرد جميع المنتمين لمجموعة "أزهريون" من سرايا السلام

ننشر المصروفات الدراسية في المعاهد الأزهرية للعام الدراسي الجديد

طعن رئيس جزر القمر غزالي عثماني، والرئاسة تكشف حالته الصحية

ads

منوعات

المزيد

الهلال الأحمر ينقذ معتمرا إندونيسيا توقف قلبه

مليار يورو سنويا، صحيفة تكشف مفاجأة صادمة عن تعاطي المخدرات في هولندا

يبعد عن الأرض 55 ألف سنة ضوئية، رصد عنقود نجمي في سماء الإمارات

بملايين الدولارات، عرض الدستور الأمريكي للبيع في مزاد علني

المزيد

خدمات

المزيد

شروط وإجراءات دخول مزاد سيارات جمارك مطار القاهرة

سعر القصدير اليوم الجمعة في البورصات العالمية

أسعار النحاس اليوم الجمعة 13 -9-2024 في الأسواق

انخفاض البلدي، ننشر أسعار الدواجن اليوم الجمعة بالأسواق

المزيد

انفوجراف

رونالدو V.S ميسي.. مقارنة بين الثنائي العالمي (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما الفرق بين الدرجة والدركة؟ الشيخ الشعراوي يوضح (فيديو)

شباب حول الرسول، مُحَمَّد بْن طلحة "السجَّاد سماه النبي محمدا"

مشروعية الاحتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم وكيفية الاحتفال به

المزيد
الجريدة الرسمية