أكبر خطة دعوية احتفالًا بالمولد النبوي الشريف بالوادي الجديد (فيديو)

أعلن الدكتور مختار عيسى دياب، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الوادي الجديد، في حديث خاص لكاميرا «ڤيتو»، تنظيم برنامج وخطة للمديرية بناء على إعلان وزارة الأوقاف بتوجيهات من الدكتور أسامة الأزهري، وزير الأوقاف لأكبر خطة دعوية طوال شهر ربيع الأول تحت عنوان: "خلق عظيم"، احتفالا بالمولد النبوي الشريف.

وأوضح وكيل أوقاف الوادي الجديد، في حديثه لـ ڤيتو، أن الخطة تتضمن قراءة كتاب شمائل النبي صلى الله عليه وسلم للإمام الترمذي كاملًا خلال شهر ربيع الأول بجميع مساجد الدقهلية بعد صلاة المغرب؛ للتعريف بأخلاق وشمائل النبي محمد صلى الله عليه وسلم.

وأشار مختار، في حديثه لعقد مجالس علم وذكر، وندوات بالمدارس وجامعة الوادي الجديد وقصور الثقافة ومراكز الشباب والرياضة حول أخلاق سيدنا النبي، وإقامة الأمسيات الابتهالية والمدائح النبوية بالمساجد الكبرى بالمحافظة، بالإضافة إلى عقد ندوات علمية، والأسبوع الثقافي، ومجالس الإقراء، ولقاء المنبر الثابت، ومجالس العلم والذكر بمديرية أوقاف الوادي الجديد.