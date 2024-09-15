ورد في القرآن الكريم والسنة النبوية عدة فضائل وخصائص للنبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ اختص بها المولى سبحانه وتعالي عبده ورسوله محمدا، ليميزه بها وجعل أمته تفاخر بين الأمم بهذا النبي الأمي، وقد جمع العلماء من القرآن الكريم والسيرة النبوية بعضا منها.

وخلال السطور التالية وفي ذكرى الاحتفال بميلاد النبي في شهر ربيع الأول نتدارس معكم فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة حيث إن فضائل وخصائص النبي كتيرةولا يحصيها عد، فإلى التفاصيل



في ذكرى مولده.. فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة



1 - مدْح الله ـ عز وجل ـ وثناؤه على حسن صفاته، وعظيم أخلاقه ـ صلى الله عليه وسلم ـ،فقال سبحانه: { وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ }(القلم الآية: 4)،

2- رحمته التي تميز بها، وبُعِث لأجلها، وقال تعالى: { وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ ) [الأنبياء: 107], ولذا كان ـ صلوات الله وسلامه عليه ـ يقول: ( إِنَّمَا أنا رحمة مُهْدَاة ) رواه الحاكم.



3 ـ أنه ـ صلى الله عليه وسلم ـ خليل الرحمن، وهذه الفضيلة لم تثبت لأحد غير نبينا وإبراهيم الخليل عليهما ـ الصلاة والسلام ـ، فعن عبد الله بن مسعود ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: (ألا إني أبرأ إلى كل خل من خله، ولو كنت متخذًا خليلًا، لاتخذت أبا بكر خليلا، إن صاحبكم خليل الله ) رواه مسلم.



4ـ رعايته له، وعنايته به من قبل بعثته بالنبوة، بل منذ ولادته، لقوله تعالى: { أَلَمْ يَجِدْكَ يَتِيمًا فَآَوَى * وَوَجَدَكَ ضَالًّا فَهَدَى * وَوَجَدَكَ عَائِلًا فَأَغْنَى }(الضحى الآية: 6: 8).



5ـ رفع له ذكره في الدنيا والآخرة، كما قال تعالى: { وَرَفَعْنا لَكَ ذِكْرَكَ }(الشرح الآية: 4)، قال ابن كثير: " قال مجاهد: لا أُذكر إلا ذكِرْتَ معي، أشهد ألا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا رسول الله ".



6ـ أنه سيد ولد بني آدم، وأشرف الخلق، وأول من تنشق عنه الأرض، وأول من يشفع، وأنه أرسل للناس كافة، فعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم: ( أنا سيد ولد آدم يوم القيامة، وأول من ينشق عنه القبر، وأول شافع، وأول مشفع ) رواه مسلم

وعن ابن عمر ـ رضي الله عـنه ـ قال: ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جثا (جالسين على ركبهم)، كل أمة تتبع نبيها، يقولون يا فلان اشفع، يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود ) رواه البخاري.



وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ أن النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ قال: ( فُضِّلْتُ على الأنبياء بست: أُعْطِيتُ جوامع الكلم، ونصرت بالرعب، وَأُحِلّتْ لي الغنائم، وَجُعِلَتْ لي الأرض طهورًا ومسجدًا، وَأُرْسِلْتُ إلى الخلق كافة، وخُتِم بي النبيون ) رواه مسلم.



7 ـ أنه خَاتَمَ النَّبِيِّين وأفضلهم، لقول الله تعالى: { مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِنْ رِجَالِكُمْ وَلَكِنْ رَسُولَ اللَّهِ وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ }(الأحزاب الآية: 40)، وعن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال: قال أبو القاسم ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( مَثَلِي وَمَثَلُ الأنبياء من قبلي كمثل رجل بنى بيتا فأحسنه وأجمله إلا موضع لَبِنَةٍ من زاوية من زواياه، فجعل الناس يطوفون به ويَعجبون له ويقولون: هلَّا وُضِعت هذه اللبنة!، قال: فأنا اللبنة، وأنا خاتم النبيين ) رواه مسلم.



8 ـ أنه أول من يدخل الجنة، فعن أنس بن مالك ـ رضي الله عنه ـ قال: قال رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ: ( آتي باب الجنةِ يوم القيامة فأستفتِحُ، فيقولُ الخازِنُ: مَنْ أنت؟، فأقول: محمدٌ، فيقول: بك أُمرتُ لا أفتحَ لأحدٍ قبلَك ) رواه مسلم، وفي رواية الطبراني: ( ولا أقوم لأحد بعدك )،



9ـ الشفاعة، والوسيلة والفضيلة وهي أعلى درجة في الجنة، لا ينالها إلا عبد واحد من عباد الله، وهو رسولنا محمد ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فعن عبد الله بن عمرو بن العاص ـ رضي الله عنه ـ أنه سمع رسول الله ـ صلى الله عليه وسلم ـ يقول: ( إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، ثم صلوا عليَّ، فإنه من صلى علي صلاة، صلى الله عليه بها عشرا، ثم سلوا الله لي الوسيلة، فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة ) رواه مسلم .



وعن عبد الله بن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال: ( إن الناس يصيرون يوم القيامة جُثا (على ركبهم)، كل أمة تتبع نبيها يقولون: يا فلان اشفع، حتى تنتهي الشفاعة إلى النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ، فذلك يوم يبعثه الله المقام المحمود ) رواه البخاري.

قال ابن عباس ـ رضي الله عنه ـ: " المقام المحمود ": مقام الشفاعة "، وقال ابن بطال: " والجمهور على أن المراد بالمقام المحمود الشفاعة "..



في ذكرى مولده.. فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة



10ـ أنه أعطي الكوثر، وهو نهر عظيم وعده الله به في الجنة، وهو المراد في قول الله تعالى: { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ }(الكوثر الآية: 1 )، وعن أنس ـ رضي الله عنه ـ قال: ( بينما نحن عند ـ النبي صلى الله عليه وسلم ـ إذ غفا إغفاءة, ثم رفع رأسه متبسما فقلنا: ما أضحكك يا رسول الله؟، قال: نزلت عليَّ سورة فقرأ: بسم الله الرحمن الرحيم { إِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ } إلى آخرها, ثم قال: أتدرون ما الكوثر؟، قلنا: الله ورسوله أعلم، قال: فإنه نهر وعدنيه ربي عليه خير كثير, وهو حوض ترد عليه أمتي يوم القيامة )، وفي رواية الترمذي: ( الكوثر نهر في الجنة، حافتاه من ذهب، ومجراه على الدر والياقوت ), وفي رواية أحمد: ( ذاك نهر أعطانيه الله أشد بياضا من اللبن وأحلى من العسل ).



11 - أنه شهيد وبشير، فعن عقبة بن عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يومًا، فصلى على أهل أُحد صلاته على الميت، ثم انصرف إلى المنبر، فقال: ( إني فرط لكم - أي سابقكم -، وأنا شهيد عليكم، وإني والله لأنظر إلى حوضي الآن، وإني أُعطيت مفاتيح خزائن الأرض، أو مفاتيح الأرض، وإني والله ما أخاف عليكم أن تشركوا بعدي، ولكن أخاف عليكم أن تنافسوا فيها ) متفق عليه.



12 - أنه أولى بالمؤمنين من أنفسهم، قال تعالى: { النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم } (الأحزاب:6).



13 - أمان لأمته، حيث جاء في الحديث الصحيح ( النجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت النجوم أتى السماء ما توعد، وأنا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبتُ أتى أصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي، فإذا ذهب أصحابي أتى أمتي ما يوعدون ) رواه مسلم