تبدأ بالطبلاوي والسهرة مع المنشاوي، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين

تذخر خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين 13 ربيع أول، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:

40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة التوبة 5ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة 30ق

00: 8 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وما تيسر من سورتى النمل/ الانشقاق 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى ما تيسر من سورة الأعراف 15 ق

51: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /عبد العزيز خلف الله البرجينى وما تيسر من سورة القيامة 15ق

16: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق

55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /فتحى قنديل وما تيسر من سورة النحل 30ق

09:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / ياسر الشرقاوى وما تيسر من سورة الشعراء 30ق

14:49 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الطور 15ق

15:45 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود البجيرمى / وما تيسر من سورة الحج 15 ق

20:21 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة يوسف 15ق

21:01 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص 15ق

17: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورتى الحج 42ق

24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الواقعة – الحديد 44ق

01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / فؤاد العروسى ما تيسر من سورة الرعد 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهوري ما تيسر من سورة الإسراء 15ق

03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من قصار السور 40ق