تبدأ بالطبلاوي والسهرة مع المنشاوي، خريطة تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الإثنين
تذخر خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الإثنين 13 ربيع أول، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من عمالقة التلاوة.
وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:
40: 6 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد محمود الطبلاوي وما تيسر من سورة التوبة 5ق
00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورة المائدة 30ق
00: 8 (ص) تلاوة للشيخ/ محمد عبد الوهاب الطنطاوي وما تيسر من سورتى النمل/ الانشقاق 30 ق
44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ / طه الفشنى ما تيسر من سورة الأعراف 15 ق
51: 11 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ /عبد العزيز خلف الله البرجينى وما تيسر من سورة القيامة 15ق
16: 12 (قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / كامل يوسف البهتيمى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق
55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ /فتحى قنديل وما تيسر من سورة النحل 30ق
09:14 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / ياسر الشرقاوى وما تيسر من سورة الشعراء 30ق
14:49 (قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبدالرحمن الدروى وما تيسر من سورة الطور 15ق
15:45 (قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ محمود البجيرمى / وما تيسر من سورة الحج 15 ق
20:21 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمد عبد العزيز حصان وما تيسر من سورة يوسف 15ق
21:01 (قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / محمود على البنا وما تيسر من سورة القصص 15ق
17: 11 مساءً (قرآن السهرة) للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورتى الحج 42ق
24:15 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود محمد رمضان وما تيسر من سورتى الواقعة – الحديد 44ق
01:35 (بعد منتصف الليل) للشيخ / فؤاد العروسى ما تيسر من سورة الرعد 15ق
02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / منصور الشامى الدمنهوري ما تيسر من سورة الإسراء 15ق
03:47(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد العظيم زاهر وما تيسر من قصار السور 40ق
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