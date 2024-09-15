أبرزهم المنشاوي وعبد الباسط والبنا، تلاوات إذاعة القرآن الكريم اليوم الأحد

تمتلئ خريطة التلاوات المرتلة المقرر إذاعتها، اليوم الأحد 12 ربيع أول، عبر أثير إذاعة القرآن الكريم بمجموعة قوية من تلاوات عمالقة التلاوة.

وتنشر فيتو الخريطة الكاملة للتلاوات المجودة المقرر إذاعتها اليوم ومواعيد بثها:



40: 6 (ص) تلاوة للشيخ / عبد الباسط عبد الصمد وما تيسر من سورة الروم 10ق

00: 7 (ص) تلاوة للشيخ / محمد رفعت وما تيسر من سورتى الطلاق والبروج 30ق

00: 8 (ص)تلاوة للشيخ / محمد السيد ضيف وما تيسر من سورتى ق/ الذاريات 30 ق

44: 9 الختمة المجودة (ص) تلاوة للشيخ /محمود على البنا وما تيسر من سورة الأعراف 15 ق

44: 11(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / السيد بيومى الصواف وما تيسر من سورة الزمر 15ق

11: 12(قرآن قبل الظهر) تلاوة للشيخ / مصطفى إسماعيل وما تيسر من سورة النساء 30ق

55: 12(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / عبد العزيز حربى وما تيسر من سورة القصص 30ق

05: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / جمعة مختار وما تيسر من سورة غافر 30ق

45: 14(قرآن بعد الظهر) تلاوة للشيخ / هاشم هيبة وما تيسر من سورة مريم 15ق

48: 15 ( قرآن قبل العصر) تلاوة للشيخ / محمد صديق المنشاوي وما تيسر من سورة القصص 10ق

23: 20 ( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ / الشحات محمد أنور وما تيسر من سورة النساء 13ق

21:03( قرآن بعد العشاء) تلاوة للشيخ /عبد الفتاح الشعشاعى وما تيسر من سور النصر والناس والفاتحة والبقرة 24ق

17: 11 (مساءً قرآن السهرة) للشيخ / طه الفشنى وما تيسر من سورة إبراهيم 42ق

15: 24 (مساءً) للشيخ / السيد متولى عبد العال وما تيسر من سور النمل / العلق / الناس/ فاتحة الكتاب وأول سورة البقرة 44ق

01:32(بعد منتصف الليل) للشيخ / عبد الله عبد الرازق هندى وما تيسر من سورة الإسراء 15ق

02:25 (بعد منتصف الليل) للشيخ / أحمد عبد الشافى الكحلى وما تيسر من سورة المائدة 15ق

03:46 (بعد منتصف الليل) للشيخ / محمود عبدالحكم وما تيسر من سورة القصص 44ق

