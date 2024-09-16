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حوادث

ضبط 13 طن دقيق مدعم خلال حملات تموينية على مدار 24 ساعة

دقيق مهرب, فيتو
دقيق مهرب, فيتو

 واصل  قطاع الأمن العام والإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة بالتنسيق مع مديريات الأمن، حملاتها التموينية المكبرة لضبط الجرائم التموينية.

 

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وأسفرت الحملات عن ضبط عدد من القضايا في مجال المخابز السياحية الحرة والمدعمة خلال الـ24 ساعة الماضية ضُبط خلالها حوالي 13 طن دقيق أبيض وبلدي مدعم قبل بيعها في السوق السوداء.

 

يأتي ذلك استمرارًا لجهود أجهزة وزارة الداخلية لحماية جمهور المستهلكين وإحكام الرقابة على الأسواق والتصدي لمحاولات التلاعب بأسعار الخبز والبيع بأزيد من السعر المقرر وعدم الإعلان عن الأسعار

 

 

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ازيد من السعر أجهزة وزارة الداخلية الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة الاعلان عن الأسعار التلاعب بأسعار الخبز البيع بأزيد من السعر المقرر

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