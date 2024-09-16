الصحة تحذر من 8 أعراض للإصابة بتسمم الدم

كشفت وزارة الصحة عن 8 علامات تشير إلى الإصابة بتسمم الدم لا يجب تجاهل ظهورها واللجوء إلى الطبيب فور ظهورها.

أعراض تسمم الدم

وتشمل هذه العلامات:

١- الحمى أو انخفاض درجة حرارة الجسم

٢- الرعشة

٣- التنفس السريع أو صعوبة التنفس

٤- الارتباك

٥- آلام الجسم وعدم الراحة

٦- الجلد المتعرق

٧- ارتفاع معدل ضربات القلب أو ضعف النبض أو انخفاض ضغط الدم

٨- انخفاض إنتاج البول

وتسمم الدم من المشكلات الصحية الخطيرة التى تهدد حياة الإنسان عند الإصابة بها وتسبب الوفاة.

ما هو تسمم الدم ؟



وقالت وزارة الصحة إن تسمم الدم عادة يحدث بسبب التهابات بكتيرية وقد ينجم عن حالات عدوى أخرى مثل: الفيروسات أو الطفيليات أوالفطريات.



وأكدت وزارة الصحة أن العلاج يتطلب رعاية طبية تشمل استخدام مضادات الميكروبات والسوائل الوريدية

واكدت أن تسمم الدم يمكن أن يسبب صعوبة في التغذية أو التقيؤ المتكرر أو قلة التبول لدى الأطفال دون سن الخامسة

من أجل سلامة الأطفال لذا يجب على الأمهات الاعتماد على الرضاعة الطبيعية والاهتمام بالنظافة الشخصية.

خطورة تسمم الدم

وتسمم الدم هو عدوى تحدث عندما تدخل البكتيريا إلى مجرى الدم وتنتشر، ويمكن أن يؤدي ذلك إلى تعفن الدم، وهو رد فعل الجسم للعدوى، والذي يمكن أن يسبب تلف الأعضاء وحتى الموت.

تسمم الدم أكثر شيوعًا بين الأشخاص الذين يتم إدخالهم إلى المستشفى أو يعانون من حالات طبية أخرى، يتطلب عناية طبية فورية وعلاجا بالمضادات الحيوية.

وقالت وزارة الصحة إنه لا علاقة لتسمم الدم بالتسمم، بل إن السبب الرئيسي هو وجود الجراثيم التي تدخل مجرى الدم من عدوى في مكان آخر من الجسم.

ويمكن أن يحدث هذا من خلال الجروح والحروق والجروح والخدوش، ويمكن أن تأتي البكتيريا من شيء بسيط مثل عدوى الجيوب الأنفية، وعلى الرغم من أن تسمم الدم غالبًا ما يكون نتيجة لعدوى بكتيرية، إلا أن عدوى فيروس كوفيد-19 يمكن أن تؤدي إلى الإنتان وكذلك عدوى الأنفلونزا والفطريات، ويمكن لأي من هذه الحالات أن تؤدي إلى تسمم الدم.

كما يمكن أن تؤدي العدوى غير المعالجة في مجرى الدم إلى الإنتان وهو استجابة الجسم المهددة للحياة لعدوى بكتيرية وغالبًا ما تكون حالة طبية طارئة.