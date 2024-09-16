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تنسيق جامعة الأزهر 2024، 77 ألف طالب يسجلون رغباتهم قبل غلق باب التسجيل

تنسيق جامعة الأزهر،
تنسيق جامعة الأزهر، فيتو

تنسيق جامعة الأزهر 2024، ينتهي اليوم الاثنين تسجيل رغبات طلاب الثانوية الأزهرية للالتحاق بجامعة الأزهر، وأوضح الدكتور محمد فرج، مستشار فضيلة رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني، أن عدد الطلاب الذين تقدموا للتنسيق وسجلوا رغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني ببوابة مصر الرقمية ما يقرب من ٧٧ ألف طالب وطالبة حتى الآن.

 

تنسيق جامعة الأزهر 2024 

 وأهاب الدكتور فرج بالطلاب التدقيق في تسجيل الرغبات والانتهاء منها قبل مساء اليوم، وأن يبادر من لم يسجل رغباته بالانتهاء منها قبل غلق باب التسجيل.

 

وفيما يتعلق بـ تنسيق كليات الأزهر 2024، فقد أوضح الدكتور محمد فرج، مستشار رئيس جامعة الأزهر، أن التسجيل لطلبة الدور الثاني الذين تم اعتماد نتيجتهم بدأ من يوم الإثنين الموافق 9 من سبتمبر وحتى اليوم الإثنين الموافق 16 من سبتمبر 2024.

كما بدأ العمل بمكتب تنسيق القبول بجامعة الأزهر إلكترونيًّا من الأربعاء 11 سبتمبر وحتى يوم الخميس 26 سبتمبر الجاري 2024م، وأن هذه المرحلة تستقبل: (المستنفذين- السنوات السابقة - الثانوية العامة - الشهادات المعادلة).

وناشد مستشار رئيس الجامعة للتنسيق الإلكتروني الطلاب والطالبات بالالتزام بتسجيل رغباتهم خلال الفترة المعلنة، وطالبهم بقراءة الدليل بعناية؛ لمعرفة التخصصات المختلفة بمختلف الكليات، وكذلك بتحري الدقة في كتابة الرغبات؛ حرصًا على مصلحة الطلاب.

 

رابط تنسيق جامعة الأزهر

ويستطيع الطلاب الدخول على موقع التنسيق الإلكتروني من خلال بوابة تنسيق الجامعات مصر الرقمية من خلال هذا الرابط .

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