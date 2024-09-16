عقوبة فيران توريس المتوقعة بعد طرده أمام جيرونا

كشفت تقارير صحفية أن فيران توريس نجم برشلونة، سيحصل على عقوبة إيقاف عقب طرده أمام جيرونا، أمس الأحد، في الجولة الخامسة من عمر الليجا، والتي انتهت بفوز البارسا بنتيجة 4-1.

وكان توريس طُرد في اللحظات الأخيرة من مباراة الفريق أمام جيرونا في مونتيليفي، بعد تلقيه بطاقة حمراء مباشرة نتيجة تدخله العنيف على أسبريلا.

ووفقا لصحيفة "موندو ديبورتيفو"، فقد سجل الحكم مونيوز رويز، اللعبة في تقريره بأنه "تم طرد اللاعب بسبب القيام بتدخل مستخدما قوة مفرطة ضد الخصم أثناء التنافس على الكرة".

عقوبة فيران توريس

وأشارت الصحيفة إلى أن العقوبة التي ستفرضها لجنة الانضباط، يوم الثلاثاء أو الأربعاء، ستكون إيقاف توريس لمدة مباراة واحدة بناء على وصف الحكم لسبب الطرد في تقريره.

وأوضحت أن توريس سيحصل على العقوبة المخففة لأنها المخالفة الأولى له، كما أن الطرد حدث في إطار التنافس على الكرة كما وصفه الحكم.

وذكرت أنه إذا حدث الطرد خارج نطاق اللعب، أو لم يكن هناك إمكانية للتنافس على الكرة أو كان اللعب متوقفا، يكون اللاعب عرضة للإيقاف لمباراتين على الأقل.

وفاز فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 4-1 في المباراة التي جمعت الفريقين على ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.



سجل رباعية برشلونة كل من اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37، ودانيال أولمو في الدقيقة 47 وبيدري في الدقيقة 64، فيما سجل هدف جيرونا الوحيد اللاعب ستواني في الدقيقة 80.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 15 نقطة من 5 مباريات بعد الفوز على جيرونا ليتصدر جدول ترتيب الدوري الإسباني.