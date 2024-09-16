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رغم التعنت الإثيوبي وعدم تشغيل التوربينات، بشرى سارة للمصريين بشأن مياه النيل

مياه النيل تصد للسد
مياه النيل تصد للسد العالي، فيتو

زف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، بشرى للمصريين، أكد فيها  تدفق مياه النيل الأزرق، 19 مليار م3، من بوابات المفيض العلوي لسد النهضة، ووصولها إلى السد العالي في مصر،  برغم توقف توربينات السد الإثيوبي.

تدفق مياه النيل الأزرق عبر المفيض العلوي


وأكد الدكتور عباس شراقي أن تدفق مياه النيل الأزرق عبر المفيض العلوي لسد النهضة، جاء برغم التعنت الإثيوبى، وعدم الاتفاق على آلية التخزين أو التشغيل، وقيام أديس أبابا بحجز مياه النيل الأزرق بالكامل، على مدار حوالى شهرين كاملين يوليو وأغسطس، وعدم تشغيل التوربينات، في حين فتحت إثيوبيا بوابات السد الـ 5.  

تدفق مياه النيل عبر مفيض سد النهضة، فيتو


وقال الدكتور عباس شراقي عن البشرى التي زفها للمصريين: "تدفق مياه النيل الأزرق من بوابات المفيض العلوية ووصولها إلى السد العالى مع توقف توربينات سد النهضة"
وكشف الدكتور عباس شراقي أن "تتدفق مياه النيل الأزرق منذ الخامس من سبتمبر الجارى من خلال بوابات المفيض العلوية، بمتوسط تدفق ازداد إلى حوالى 400 مليون م3/يوم، بعد ظهور التوربينات الأربعة بدون عمل، منذ فتح البوابات 5 سبتمبر حتى اليوم، وأصبحت بوابات المفيض هى المصدر الوحيد لتدفق مياه النيل الأزرق".

رغم التعنت الإثيوبى وصول 19 مليار مياه للسد العالي


وأوضح  شراقي أن "متوسط الإيراد المائى عند سد النهضة حاليًا حوالى 400 مليون م3/يوم، والمخزون فى سد النهضة ثابت منذ حوالى أسبوعين عند مستوى 638.25 م فوق سطح البحر بإجمالى حوالى 60.5 مليار م3."

تدفق المياه من المفيض العلوي لسد النهضة، فيتو


كما أشار  شراقي للتعنت الإثيوبي بشأن سد النهضة قائلا: "رغم التعنت الإثيوبى وعدم الاتفاق على آلية التخزين أو التشغيل وقيامها بحجز مياه النيل الأزرق بالكامل على مدار حوالى شهرين كامل، يوليو وأغسطس، (إجمالى حوالى 19 مليار م3)، وفتحها بوابات المفيض العلوية لمدة أربعة أيام 24-27 أغسطس (مليار م3 واحد)، ثم الفتح الاجبارى فى 5 سبتمبر (400 مليون م3/يوم بعد توقف التوربينات).


وعن وصول المياه للسد العالي، أكد الدكتور عباس شراقي أن "السودان فتحت مزيد من بوابات سدى الروصيرص ومروى لتصل مياه الايراد السنوى الجديد إلى السد العالى بعد حجز مقدار التخزين الخامس (19 مليار م3) مع نهاية أغسطس متأخرة شهر كامل عن موعدها الطبيعى (نهاية يوليو)، وشهرين ونصف لمياه النيل الأزرق فى منتصف سبتمبر بعد مبادرة السودان بفتح البوابات"، قائلًا: "حفظ الله شعب وادى النيل".
 

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