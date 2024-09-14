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بعد إثارتها للرعب، خبير جيولوجيا يكشف سر ظاهرة الثقوب الأرضية المنتشرة في السودان (فيديو)

سر الثقوب الأرضية
سر الثقوب الأرضية في السودان، فيتو

تنفس الأرض، كشف الدكتور عباس شراقي، أستاذ الموارد المائية والجيولوجيا بجامعة القاهرة، عن سر الفجوات والتشققات أو الثقوب التي بدت واضحة في شمال السودان، والتي أثارت مخاوف كثير من أهل السودان عند مشاهدة خروج أبخرة من الأرض.

سر ظاهرة تنفس الأرض في السودان

وأكد الدكتور عباس شراقي أن هذه الظاهرة "تنفس الأرض" تمثل بشرة خير للسودان، مشيرًا إلى أنها تدل على وجود معادن اقتصادية تحت السطح، وبرغم أن هذا الأمر يعتبر من الأمور الغريبة في الدول العربية، لكن المياه الساخنة غالبا يصاحبها ترسيب مجموعة من أهم المعادن الاقتصادية مثل الذهب والفضة والنحاس.  

الأرض تتنفس، فيتو

وقال الدكتور عباس شراقي "المياه الساخنة بشرة خير للسودان لوجود معادن اقتصادية تحت السطح".
وحول الظاهرة الغريبة على الدول العربية وهى خروج غازات وأبخرة من ثقوب على سطح الأرض فى الولاية الشمالية فى السودان.

وأضاف الدكتور عباس شراقي: "المياه الساخنة غالبا يصاحبها ترسيب مجموعة من أهم المعادن الاقتصادية مثل الذهب والفضة والنحاس، وفرصة لحفر آبار استكشافية لمعرفة النظام التعدينى تحت السطح". 

الثقوب الهوائية والمياه الساخنة تحت سطح الأرض

وأوضح الدكتور عباس شراقي أن "الثقوب الهوائية أحد أبسط أشكال عمل المياه الساخنة تحت سطح الأرض، ونظرًا لأنها فى مناطق صحراوية فمعظمها هواء ساخن، نتيجة غليان جزء من المياه الجوفية التى شحنت بعد السيول الأخيرة الخزان الجوفى، وخرجت الأبخرة تحت الضغط من خلال التشققات أو الثقوب."


وكشف الدكتور عباس شراقي عن أهم الأشكال الأخرى للمياه الساخنة، والتي حددها في "العيون الكبريتية الساخنة، الأكوام الطميية تشبه البراكين وحجمها صغير 1-2 م (سوريا 2023)، والنافورات الطبيعية Geysers كما هو فى Yellowstone, Montana, USA، وضخور الترافرتين (صخر رسوبى من كربونات الكالسيوم ذات خطوط عريضة ومموجة."

انبعاثات الأبخرة والغازات من الأرض يثير الذعر  

وحول الثقوب التي تخرج منها غازات وأبخرة فى شمال السودان، قال الدكتور عباس شراقي: "إن انبعاث غازات وأبخرة من ثقوب صغيرة فى القشرة الأرضية فى الولاية الشمالية فى السودان تثير الذعر خوفا من حدوث زلزال أو بركان."

الثقوب الأرضية في السودان، فيتو


وأشار شراقي إلى أن الثقوب الأرضية "ظاهرة طبيعية ليست منتشرة عالميًا، إلا أنها تتواجد فى بعض المناطق نتيجة خروج مياه ساخنة فى أصل من ماجما عميقة، تحت ضغط داخلى تحاول الصعود إلى سطح الأرض من خلال التشققات أو الفوالق، وعند صعودها تتفاعل مع الصخور المحيطة والمياه الجوفية، وتصل إلى سطح الأرض فى البداية غازات وأبخرة"

وأكد أنه "فى بعض الأحيان تخرج مياه ساخنة كبريتية مكونة عيون، يساعد على ذلك حدوث فيضانات وتسرب المياه تحت السطح واختلاطها بالمياه الساخنة، وكذلك الزلازل التى تنشط الفوالق والتشققات كما حدث فى سوريا فبراير 2023 بعد زلزال تركيا وتكونت أكوام صغيرة من الطمى تسمى مجازًا "براكين الطمى Mud Volcanoes" وفوهات تخرج منها الغازات مثل الميثان والأبخرة."
 

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