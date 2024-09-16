رصيد صفري يتصدر مشاركة ساوثهامتون وإيفرتون بالبريميرليج

الدوري الإنجليزي، يمر فريقا ساوثهامتون وإيفرتون بمشوار مزعج في الدوري الانجليزي موسم 2024-2025 بعد مرور الجولة الرابعة من البريميرليج.

وفشل الثنائي في عدم حصد أي نقطة في مشوارهما ببطولة الدوري الانجليزي الممتاز الموسم الجاري، بعدما تلقا الفريقان الخسارة في أول 4 لقاءات ليحققان رقما سلبيا بالبريميرليج.

وانفرد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بعد إنتهاء الجولة الرابعة من البطولة.

ويتربع مانشستر سيتي على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في 4 مباريات.

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز

1- مانشستر سيتي 12 نقطة

2- آرسنال 10 نقاط

3- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط

4- ليفربول 9 نقاط

5- أستون فيلا 9 نقاط

6- برايتون 8 نقاط

7- نوتينغهام فورست 8 نقاط

8- تشيلسي 7 نقاط

9- برينتفورد 6 نقاط

10- مانشستر يونايتد 6 نقاط

11- بورنموث 5 نقاط

12- فولهام 5 نقاط

13- توتنهام هوتسبير 4 نقاط

14- وست هام يونايتد 4 نقاط

15- ليستر سيتي نقطتان

16- كريستال بالاس نقطتان

17- إبسويتش تاون نقطتان

18- وولفرهامبتون نقطة واحدة

19- ساوثهامتون 0 نقاط

20- إيفرتون 0 نقاط



جدول ترتيب الدوري الإنجليزي

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي كالتالي..

نتائج الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز



ساوثهامبتون 0-3 مانشستر يونايتد

ليفربول 0-1 نوتينجهام فورست

مانشستر سيتي 2-1 برينتفورد

فولهام 1-1 وست هام

كريستال بالاس 2-2 ليستر سيتي

برايتون 0-0 إيبسويتش تاون

أستون فيلا 3-2 إيفرتون

بورنموث 0-1 تشيلسي

توتنهام 0-1 آرسنال

وولفرهامبتون 1-2 نيوكاسل يونايتد