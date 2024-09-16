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رياضة

العلامة الكاملة تزين مشوار حامل لقب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة

الدوري الإنجليزي،
الدوري الإنجليزي، فيتو

الدوري الإنجليزي، يعد مانشستر سيتي هو النادي الإنجليزي الوحيد الذي حقق العلامة الكاملة بعد انتهاء مباريات الجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

 

وفاز مانشستر سيتي على نظيره برينتفورد بهدفين مقابل هدف بالجولة الرابعة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

ورغم تقدم برينتفورد بالهدف الأول عن طريق ويسا بالدقيقة الأولى إلا أن هالاند سجل هدفين متتاليين ليقود المان سيتي للاحتفاظ بالعلامة الكاملة بأربع انتصارات في أول 4 جولات.

وانفرد مانشستر سيتي حامل لقب الدوري الإنجليزي بصدارة جدول ترتيب البريميرليج بعد إنتهاء الجولة الرابعة من البطولة.

ويتربع مانشستر سيتي على جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 12 نقطة بعدما حقق العلامة الكاملة بالفوز في 4 مباريات.

 

ترتيب الدوري الإنجليزي الممتاز 

1- مانشستر سيتي 12 نقطة
2- آرسنال 10 نقاط
3- نيوكاسل يونايتد 10 نقاط
4- ليفربول 9 نقاط
5- أستون فيلا 9 نقاط
6- برايتون 8 نقاط
7- نوتينغهام فورست 8 نقاط
8- تشيلسي 7 نقاط
9- برينتفورد 6 نقاط
10- مانشستر يونايتد 6 نقاط
11- بورنموث 5 نقاط
12- فولهام 5 نقاط
13- توتنهام هوتسبير 4 نقاط
14- وست هام يونايتد 4 نقاط
15- ليستر سيتي نقطتان
16- كريستال بالاس  نقطتان
17- إبسويتش تاون  نقطتان
18- وولفرهامبتون نقطة واحدة
19- ساوثهامتون 0 نقاط
20- إيفرتون 0 نقاط
 

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي 

وجاءت نتائج مباريات الجولة الرابعة لمسابقة الدوري الإنجليزي كالتالي..

نتائج الجولة الرابعة لبطولة الدوري الإنجليزي الممتاز 
 

ساوثهامبتون 0-3 مانشستر يونايتد 
ليفربول 0-1 نوتينجهام فورست 
مانشستر سيتي 2-1  برينتفورد 
فولهام 1-1  وست هام 
كريستال بالاس 2-2   ليستر سيتي 
برايتون 0-0 إيبسويتش تاون
أستون فيلا  3-2 إيفرتون 
بورنموث 0-1  تشيلسي 
توتنهام  0-1  آرسنال
وولفرهامبتون 1-2  نيوكاسل يونايتد

جدول ترتيب الدوري الإنجليزي بعد الجولة الرابعة، مان سيتي ينفرد بالصدارة

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