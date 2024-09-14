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محافظ أسيوط يلتقي رئيس مجلس مدارس سنودس النيل الإنجيلي

محافظ أسيوط يلتقي
محافظ أسيوط يلتقي القس أسطفانوس زكي، فيتو

التقى اللواء الدكتور هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، بمكتبه بديوان عام المحافظة، القس اسطفانوس زكي رئيس مجلس المؤسسات التعليمية بسنودس النيل الإنجيلي بمصر والدكتور القس ماجد كرم أمين عام مدارس سنودس النيل الإنجيلي والوفد المرافق، جاء ذلك بحضور المحاسب عدلي أبو عقيل سكرتير عام مساعد المحافظة.

وضم الوفد كلا من الدكتور فريدي البياضي عضو مجلس النواب ونائب رئيس المجلس والقس مايكل رفعت الأمين العام المساعد لوجه قبلي والشيخ صموئيل باقي صدقة عضو هيئة الأوقاف للطائفة الانجيلية بمصر وأعضاء المجلس الدكتورة سها سامي والقس موسى اقلاديوس والقس رزق الله نوح والقس وليم عبده.

الاحتفال بمرور 100 عام على وضع حجر الأساس لمبنى مدرسة السلام 

ومن جانبه رحب محافظ أسيوط بوفد سنودس النيل الإنجيلي معربًا عن سعادته لمشاركته في احتفال مدارس سنودس النيل الإنجيلي بمرور 100 عام على وضع حجر الأساس للمبنى الرئيسي لمدرسة السلام المتطورة المشتركة "كلية البنات الأمريكية سابقًا" موجهًا لهم الشكر على مجهودات مدارس سنودس النيل الإنجيلي على مستوى التربية والتعليم ودورهم المجتمعي في النهوض بالمجتمع وتحقيق التنمية المستدامة، ولاهتمامهم بتربية النشء وغرس قيم الولاء والانتماء لدى الطلاب وتأهيلهم دراسيًا وصقل خبراتهم ومواهبهم في مختلف الأنشطة المدرسية وحصولهم على المراكز المتقدمة وتخريج جيل واع قادر على التغيير.

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كما قدم القس اسطفانوس زكي والوفد المرافق له التهنئة لمحافظ أسيوط بالمنصب متمنين له التوفيق في قيادة المحافظة وتحقيق آمال وتطلعات المواطن الأسيوطي وأهدوا درع سنودس النيل الإنجيلي للمحافظ مثمنين دوره الفعال ونشاطه الملحوظ ومتابعته للقطاعات المختلفة منذ توليه لمهام منصبه داعين الله أن يحفظ مصر من أي سوء ويكون مستقبلها أكثر تقدمًا ورخاءًا بفضل دعم وتعاون أبنائها المخلصين.

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