جوائز الإيمي، إيبون موس باتراش يفوز بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي

فاز الممثل إيبون موس باتراش، بجائزة أفضل ممثل مساعد في مسلسل كوميدي، عن أدائه في مسلسل The Bear. بموسمه الثاني، خلال حفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها ٧٦.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.