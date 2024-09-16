جوائز الإيمي، Shōgun أفضل مسلسل درامي في النسخة 76

في فوز مستحق، ومتوقع، حصد جائزة الإيمي، لأفضل مسلسل درامي، خلال هذا العام، مسلسل Shōgun، وذلك بعد فوزه بجائزة أفضل ممثلة وممثلة خلال الحفل.





حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.