عبر بصمة يد من الدماء على وجهه، دي فاراو وون-ا-تاي يتضامن مع النساء المفقودات في الإيمي (فيديو)

جوائز الإيمي ، أعلن الممثل الكندي الشاب، دي فاراو وون-ا-تاي، تضامنه مع النساء الأصليات المفقودات والمقتولات، عبر وضع بصمة يد حمراء على فمه، خلال تواجده على السجادة الحمراء، لحفل الإيمي.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.