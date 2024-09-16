جوائز الإيمي، جيريمي ألين وايت يفوز بأفضل ممثل في مسلسل كوميدي

حصد الممثل جيريمي ألين وايت، جائزة أفضل ممثل في مسلسل كوميدي، عن أدائه في مسلسل The Bear، بموسمه الثاني، خلال حفل الإيمي بنسخته ٧٦.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.