جوائز الإيمي، Baby Reindeer أفضل مسلسل قصير في النسخة 76

حصد جائزة الإيمي، لأفضل مسلسل قصير، في هذا العام، مسلسل نتفليكس الذي أحدث ضجة كبيرة بمجرد عرضه، Baby Reindeer.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.