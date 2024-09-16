جوائز الإيمي، جودي فوستر وريتشارد جاد أفضل ممثلين في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

حصد ريتشارد جاد، جائزة الإيمي لأفضل ممثل في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، وذلك عن أدائه في المسلسل القصير Baby Reindeer.

فيما حصدت الممثلة الشهيرة، جودي فوستر، جائزة الإيمي لأفضل ممثلة في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، وذلك عن أدائها في مسلسل True Detective: Night Country.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.