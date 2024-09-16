جوائز الإيمي، صوفيا فيرجارا تعطل نظام السجادة الحمراء بسبب السيلفي (فيديو)

جوائز الإيمي ، عطلت الممثلة الشهيرة، صوفيا فيرجارا، نظام دخول الضيوف على السجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الإيمي، بسبب رغبتها في التقاط عدد من الصور السيلفي.

Sofia Vergara on the carpet for the #Emmys pic.twitter.com/eEcb69Cafe — Deadline (@DEADLINE) September 15, 2024

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.