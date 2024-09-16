جوائز الإيمي، بيلي كرودوب أفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي

حصد الممثل بيلي كرودوب، جائزة الإيمي لأفضل ممثل مساعد في مسلسل درامي، عن أدائه في مسلسل The Morning Show بموسمه الثالث، خلال حفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ ٧٦.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.