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بايدن: تحقيق نشط في حادث إطلاق النار بالقرب من ترامب

بايدن وترامب، فيتو
بايدن وترامب، فيتو

دونالد ترامب، قال الرئيس الأمريكي  جو بايدن، إن هناك تحقيقًا نشطًا في حادث إطلاق النار في منتجع المرشح الجمهوري الرئيس السابق دونالد ترامب.

وفي بيان، نشره البيت الأبيض على موقعه الإلكتروني، أضاف بايدن أن أجهزة إنفاذ القانون تجمع المزيد من التفاصيل حول الواقعة، لافتًا إلى أن هناك مشتبهًا به قيد الاحتجاز، وقال: "لا مكان للعنف السياسي أو أي عنف إطلاقًا في الولايات المتحدة".

وأشار بايدن إلى أن فريقه أطلعه على محاولة اغتيال الرئيس السابق، دونالد ترامب، معربًا عن ارتياحه لأن الرئيس السابق لم يصب بأذى.

وأشاد بايدن بأداء جهاز الخدمة السرية وأجهزة إنفاذ القانون على يقظتها وجهودها للحفاظ على سلامة ترامب ومن حوله.

ووفق البيان، وجه بايدن فريقه لمواصلة التأكد من أن جهاز الخدمة السرية لديه كل الموارد والقدرة والتدابير الوقائية اللازمة لضمان سلامة الرئيس السابق. 

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