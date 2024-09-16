جوائز الإيمي، ستيفين زيليان أفضل مخرج في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني

فاز المخرج ستيفين زيليان، خلال النسخة ٧٦ من حفل الإيمي، بجائزة أفضل مخرج في مسلسل قصير أو فيلم تلفزيوني، عن المسلسل القصير Ripley.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.