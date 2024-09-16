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ثقافة وفنون

بسبب الأميرة ديانا، إليزابيث ديبيكي أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي بالإيمي

إليزابيث ديبيكي،
إليزابيث ديبيكي، فيتو

حصدت جائزة الإيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، الممثلة الشابة، إليزابيث ديبيكي عن أدائها الرائع لدور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown.

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حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم. 

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الإيمي الإيمي ٧٦ فوز الايمي الأكثر ترشيحا لجوائز الإيمي الإيمي الرقم القياسي

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