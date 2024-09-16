بسبب الأميرة ديانا، إليزابيث ديبيكي أفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي بالإيمي

حصدت جائزة الإيمي لأفضل ممثلة مساعدة في مسلسل درامي، الممثلة الشابة، إليزابيث ديبيكي عن أدائها الرائع لدور الأميرة ديانا في مسلسل The Crown.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.