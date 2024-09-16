جوائز الإيمي، جينيفر أنيستون تستعرض رشاقتها على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)

جوائز الإيمي ، على الرغم من بلوغها عامها الـ 55، إلا أن الممثلة الأمريكية الشهيرة، جينيفر أنيستون، خطفت الأنظار، على السجادة الحمراء، للنسخة ٧٦ من حفل الإيمي، حيث استعرضت رشاقتها، خلال فستان فضي أنيق وبسيط.

Jennifer Aniston brilla en la alfombra roja de los #Emmys 👇



pic.twitter.com/Hq1rFzC1AD — Cinergia (@cinergiaonline) September 15, 2024

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.