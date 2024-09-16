جوائز الإيمي، توافد النجوم على السجادة الحمراء للنسخة 76 (صور)

جوائز الإيمي، بدأت منذ قليل، فعاليات، حفل توزيع جوائز الإيمي، في نسختها الـ 76، حيث توافد النجوم على السجادة الحمراء للحفل.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.