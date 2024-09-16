جوائز الإيمي، الممثل المصري العالمي رامي يوسف على السجادة الحمراء للحفل (فيديو)

جوائز الإيمي ، وصل منذ قليل، الممثل الأمريكي الجنسية المصري الأصل، رامي يوسف، للسجادة الحمراء، لحفل توزيع جوائز الإيمي، لحضور فعاليات الدورة ٧٦.

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي تشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم.