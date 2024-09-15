الأحد 15 سبتمبر 2024
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ثقافة وفنون

تعرف على القنوات الناقلة لحفل جوائز الإيمي في نسختها الـ 76

الايمي، فيتو
الايمي، فيتو

أعلنت القناة الثقافية السعودية، ومنصة شاهد، عن بث حفل توزيع جوائز الإيمي بنسخته الـ76، بشكل مباشر في تمام الساعة 2:00 صباحًا من يوم غدًا الإثنين. 

 

حفل توزيع جوائز الإيمي الـ 76

وتشهد ولاية لوس أنجلوس بعد ساعات قليلة، وتحديدا مسرح “بيكوك” الشهير، فعاليات حفل جوائز الإيمي في نسختها الـ76، والتي ستشهد حضورا كبيرا من جانب نجوم هوليوود والعالم. 

 

الليلة، حفل توزيع جوائز الإيمي في نسختها الـ 76

نجوم هوليوود في حفل مرشحي الإيمي قبل ساعات من انطلاق النسخة 76 للجائزة(صور)

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