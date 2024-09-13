إعلام إسرائيلي: صافرات الإنذار تدوي في شوميرا وزرعيت

دوت صافرات الإنذار في مستوطنتي شوميرا وزرعيت بالقطاع الغربي من الحدود مع ‎لبنان للاشتباه باختراق مسيرة، حسب ما أفادت وسائل إعلام عبرية.

في سياق متصل، بلغ عدد المدنيين في لبنان الذين استشهدوا في القصف والغارات الإسرائيلية منذ الثامن من أكتوبر الماضي 106 شهداء.

القصف والغارات الإسرائيلية على لبنان

وبحسب إعلام لبناني، فإنه مع الإعلان عن استشهاد مدنيين بالغارة الإسرائيلية التي استهدفت، الأربعاء، دراجة نارية في بلدة البياضة في قضاء صور، ارتفع عدد المدنيين الذين استشهدوا منذ الثامن من أكتوبر إلى 106 من بينهم 23 مسعفا و3 صحفيين.

وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن في بيان يوم أمس أنه يواصل قصف أهداف لـ"حزب الله" في جنوب لبنان، وقد استهدفت الطائرات الحربية “عدة بنى تحتية عسكرية لحزب الله في منطقة الخريبة في جنوب لبنان، كما تمت مهاجمة منصة صاروخية في منطقة عيتا الشعب”.

وأغارت طائرات حربية على مبان عسكرية لحزب الله في حولا وعيتا الشعب ومروحين.