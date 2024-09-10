الثلاثاء 10 سبتمبر 2024
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خارج الحدود

للسفر فقط، سلطة المطارات الإسرائيلية تعلن إعادة فتح معبر اللنبي

جسر الليبى، فيتو
جسر الليبى، فيتو

جسر اللنبي، أعلنت سلطة المطارات والموانئ الإسرائيلية إعادة فتح معبر اللنبي أمام المسافرين واستمرار إغلاقه أمام الحركة التجارية، وفقا لما أعلنته وسائل إعلام فلسطينية.

كما أعلنت السلطات الأردنية، مساء الإثنين، عن عودة افتتاحه أمام حركة المسافرين صباح الثلاثاء، وذلك بعد إعلانين سابقين متتالين، بفتحه ثم إغلاقه خلال ساعات.

وقالت مديرية الأمن العام الأردنية، عصر الاثنين، على لسان الناطق الإعلامي باسمها، إنه "سيُفتح جسر الملك حسين، غدا الثلاثاء، أمام حركة السفر الساعة الثامنة صباحا، مع الإبقاء على إغلاق حركة الشحن".

وأكد مصدر رسمي من إدارة أمن الجسور لشبكة CNN بالعربية أن الأردن قرر الإغلاق بسبب الجانب الإسرائيلي الذي واصل إغلاق جسر "اللنبي" من جهته أمام حركة المسافرين.

وأمس أعلنت مديرية الأمن العام الأردني، إغلاق جسر الملك حسين أمام حركة المسافرين المغادرين والقادمين والشحن وحتى إشعار آخر.

 

وأعلن الأردن، أمس، نتائج التحقيقات الأولية في حادث إطلاق النار عند جسر الملك حسين "جسر اللنبي" الحدودي مع الضفة الغربية المحتلة، الذي أسفر عن مقتل 3 إسرائيليين.


وقالت وزارة الداخلية الأردنية إن التحقيقات في الحادث أكدت أن "مطلق النار مواطن أردني اسمه ماهر ذياب حسين الجازي، من سكان منطقة الحسينية في محافظة معان".

وأضافت الوزارة أن الجازي "كان عبر الجسر سائقا لمركبة شحن تحمل بضائع تجارية من الأردن إلى الضفة الغربية".

وأكدت أن "النتائج الأولية تشير إلى أن الحادث عمل فردي"، مشيرة إلى أن "التحقيقات مستمرة للوصول إلى تفاصيل الحادث كافة".

وقالت الوزارة إنه "يجري التنسيق بين الجهات المعنية لاستلام جثمان منفذ العملية لدفنه في الأردن".

كما أكدت الإفراج عن كل السائقين الأردنيين الذين تم التحقيق معهم بعد الحادث، إذ "عادت أكثر من 100 شاحنة إلى المملكة بشكل متتابع نهار الأحد".


وأشارت الوزارة إلى أن "الجهات المعنية تتابع أيضا إغلاق الجسر بعد الحادث"، علما أن مصادر إسرائيلية قالت إنه سيُفتح أمس الإثنين.

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