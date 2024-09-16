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محافظات

راجعين للمدرسة، مركز شباب رشيد ينظم معرضا مجانيا لمساعد الطلاب الأيتام (صور)

مبادرة راجعين للمدرسة
مبادرة راجعين للمدرسة بمركز شباب رشيد، فيتو

أطلق مركز شباب رشيد بمحافظة البحيرة مبادرة "راجعين للمدرسة" وتضمنت معرضًا مجانيًا خاصًا بالأيتام، لتوفير كافة الأدوات المدرسية، حيث تم توزيع عدد كبير من الحقائب المدرسية التي تحتوي على جميع المستلزمات الدراسية، بالإضافة إلى حقيبة خاصة بالدروس وبعض الهدايا العينية.

مبادرة راجعين للمدرسة بمركز شباب رشيد، فيتو 
مبادرة راجعين للمدرسة بمركز شباب رشيد، فيتو 
مبادرة راجعين للمدرسة بمركز شباب رشيد، فيتو 

وشارك عدد كبير من أهالي مدينة رشيد بدعم من مركز الشباب حتي تعكس المبادرة روح التعاون والمشاركة المجتمعية، وتهدف إلى دعم الأيتام وتوفير احتياجاتهم الدراسية لضمان انطلاقة جيدة لهم في العام الدراسي الجديد.

الرياضة من أجل التنمية 

وفي إطار آخر، نفذت مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة، المعسكر الثاني تحت شعار الرياضة من أجل التنمية والتي استهدف 100 مشارك من الفتيات وتم تنفيذه بالأمس على ملاعب مركز شباب أبو بكر الصديق إدارة شباب وادي النطرون وهو أحد مركز شباب المبادرة الرئاسية حياة كريمة.

مبادرة راجعين للمدرسة بمركز شباب رشيد، فيتو 
مبادرة راجعين للمدرسة بمركز شباب رشيد، فيتو 


 

ويعد هذا المعسكر الثاني ضمن إجمالي 5 معسكرات مخطط تنفيذها بمحافظة البحيرة في إطار هذا البرنامج خلال شهري سبتمبر وأكتوبر 2024 والذي يهدف إلى إكساب المشاركين مهارات حركية واجتماعية وتنمية قدراتهم العقلية والجسدية من خلال الرياضة والأنشطة البدنية والحركية، بالإضافة إلى تنفيذ أنشطة "دوي"، وذلك من خلال مدربين متخصصين  من محافظة البحيرة.


جدير بالذكر أن جميع الفعاليات والأنشطة التي تنفذها المديرية تأتي تحت رعاية الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والدكتورة جاكلين عازر محافظ البحيرة وتوجيهات الدكتور إبراهيم خضر مدير عام مديرية الشباب والرياضة بالبحيرة.


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