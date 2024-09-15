وكيل زراعة البحيرة: هدفنا الارتقاء بالقطاع وتوفير المحاصيل الاستراتيجية

أكد الدكتور حسني عطية عزام مدير مديرية الزراعة بمحافظة البحيرة، مدى اهتمامه بتصدير العديد من المنتجات الزراعية مشيرا إلى أن المحافظة وتقوم بتصدير أكثر من 60% من ناتجها الزراعى المحلى، بالإضافة إلى تصدير العديد من الخضر والفاكهة مثل البطاطس، والخرشوف، والفراولة، وكذلك توفير المحاصيل الاستراتيجية مثل القطن والأرز والقمح والذرة وغيرها.

وأشار إلى أنه يبلغ الزمام الكلى لزراعة البحيرة 2.135.035 فدان عبارة عن 737025 فدان ائتمان زراعى، و198266 فدان إصلاح زراعى، و237065 فدان استصلاح، و962679 فدان بالنوبارية، ويبلغ الزمام المنزرع 1894711 فدان، وهم 632495 ائتمان زراعى، و148353 إصلاح زراعى، و164460 استصلاح، و949404 النوبارية.



وأوضح ايضًا وكيل الوزارة أن عدد الجمعيات (متعددة الأغراض- النوعية ) على مستوى المحافظة (ائتمان- إصلاح زراعي-هيئات – النوبارية ) وهى عبارة عن عدد 404 جمعيه محليه و14 جمعية مشتركه و1 جمعية مركزية و21 جمعية نوعيه بالقرية و6 جمعيات نوعيه بالمحافظة باجمالى 446 جمعية، وعدد 138 جمعية محلية و12 مشتركة و1 مركزية باجمالى 151 جمعيات إصلاح زراعى، وعدد 23 جمعية محلية تابعة للاستصلاح وعدد 50 جمعية محلية و1 مركزية بمديرية النوبارية ليصبح اجمالى الجمعيات بالبحيرة 620 جمعية.



ووجه وكيل وزارة الزراعة بالبحيرة الشكر لأهالي المحافظة وأعرب عن سعادته بلقاء أهل البحيرة المختصين في المجال الزراعي بالمحافظة، قائلا سوف نرتقي معا كفريق عمل وأسرة واحده لرفعة القطاع الزراعى بالمحافظة التى هى عماد الزراعة بجمهورية مصر العربية.