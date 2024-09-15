صحة البحيرة تواصل أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بشوارع المحافظة (صور)

كثفت إدارة المتوطنة بمديرية الصحة بمحافظة البحيرة أعمالها، بجميع الأماكن على مستوى المحافظة، فى الشوارع وأماكن تجمع القمامة، حيث تمت المكافحة بإدارة شبراخيت قرية الربدان وعزبة سعيد وعزبة جويد، إدارة كوم حمادة منطقة المصنع ومنطقة زاوية فريج ومنطقة وسط المدينة وسلخانة الطود والنجيلة والمجزر الآلي بكوم حمادة منطقة مصطفي حمزة عزبة الشوالي.

أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بجميع شوارع البحيرة، فيتو

أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بجميع شوارع البحيرة، فيتو

أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بجميع شوارع البحيرة، فيتو

أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بجميع شوارع البحيرة، فيتو





وأيضا إدارة ادكو منطقة الطويبة وشارع الحمصاني وشارع المحطة، إدارة الدلنجات عزبة جبريل والتاعب، إدارة حوش عيسي شارع مساكن الزوبعة وشارع المحكمة، إدارة كفر الدوار منطقة كينج عثمان وحول سوق الماشية ومنطقة المجزر وعزبة عبد الحميد، إدارة رشيد حي سوق الصاغة، إدارة المحمودية سوق المواشي بابو هواش، إدارة ايتاي البارود شرق منطقة البريد ومجلس المدينة.





أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بجميع شوارع البحيرة، فيتو

أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بجميع شوارع البحيرة، فيتو

أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بجميع شوارع البحيرة، فيتو

أعمال المكافحة لناقلات الأمراض المعدية بجميع شوارع البحيرة، فيتو





كما يتم مرور فريق إشراف ناقلات الأمراض بإدارة المتوطنة بمديرية الصحة بالبحيرة على أعمال المكافحة على أكمل وجه بجميع الإدارات على مستوى المحافظة بشكل مستمر، ويأتي ذلك تحت رعاية الدكتور السيد أحمد عبدالجواد وكيل وزارة الصحة بالبحيرة وتحت إشراف الدكتور سامح عبد اللطيف وكيل المديرية.







