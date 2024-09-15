جامعة الإسكندرية تنظم قافلة طبية متكاملة إلى قرية أبيس

نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بجامعة الإسكندرية برئاسة الدكتور سعيد علام نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، القافلة الطبية المجتمعية المتكاملة إلى قرية أبيس ٧ لخدمة أهالي القرية وتقديم خدمات الرعاية الطبية والعلاجية والاجتماعية المتكاملة.

ويأتى ذلك فى إطار المبادرة الرئاسية بداية (مبادرة رئيس الجمهورية للتنمية البشرية)، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوه رئيس جامعة الإسكندرية

وأشار الدكتور تامر عبد الله وكيل كلية الطب لخدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة شهدت مشاركة كليات الطب البشرى، وطب الأسنان، والتمريض، ومعهد البحوث الطبية، والتربية النوعية، والزراعة، والطب البيطري، والمعهد العالي للصحة العامة ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة.

وأوضح أن إجمالى عدد الحالات التي تم الكشف عليها بلغ 442 حالة في مختلف التخصصات الطبية ( باطنة- أطفال- جلدية- نسا وتوليد- رمد- عظام- أسنان)، بالإضافة إلى قيام القافلة بتوفير الأدوية مجانًا للمرضى، وتحويل الحالات التى تحتاج لاستكمال الخدمة إلى المستشفيات الجامعية

وأضاف أنه تم تقديم جلسات تثقيفية للأطفال وهدايا عينية ومستلزمات مدارس، كما تم تقديم ورش عمل للارشاد البيطري والزراعى، وجلسات تثقيف صحى وإرشاد نفسى وورش عمل عن الصناعات متناهية الصغر بواسطة أعضاء هيئة التدريس من الكليات المعنية ووحدة مناهضة العنف ضد المرأة بالجامعة.

من جانبهم أعرب عدد من أهالي القرية عن شكرهم وتقديرهم للمبادرة الرئاسية التى ساهمت في تقديم الرعاية والخدمات التى يحتاجونها فى جميع المجالات، وقدموا الشكر لجامعة الإسكندرية وأساتذتها علي المشاركة الفعالة لخدمة اهالى المنطقة.