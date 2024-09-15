الأحد 15 سبتمبر 2024
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

رياضة

الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على جيرونا بهدفي لامين يامال بالشوط الأول (فيديو)

برشلونة, فيتو
برشلونة, فيتو

الدوري الإسباني، تقدم فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل هدفي برشلونة في الشوط الأول اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37.

تشكيل برشلونة أمام جيرونا 

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.
في خط الدفاع: كوندي- كوبارسي- مارتينيز- بالدي.
في خط الوسط: كاسادو- بيدري - أولمو.
في خط الهجوم:  رافينيا - لامين يامال - ليفاندوفسكي.

الصورة

 

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD 3.

ويسعى برشلونة لتعويض هزيمته في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 4-2 على يد جيرونا.

وحقق برشلونة الفوز في الجولات الأربعة الماضية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في كافة المباريات التي خاضها، قبل التوقف الدولي.

تحت أنظار سعود عبد الحميد، روما يتعادل مع جنوي 1-1 بالدوري الإيطالي

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوادث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

الدوري الإسباني برشلونة جيرونا اللاعب لامين يامال لامين يامال نادي برشلونة

مواد متعلقة

تحت أنظار سعود عبد الحميد، روما يتعادل مع جنوي 1-1 بالدوري الإيطالي

الأهلي يتقدم على جورماهيا بثنائية ربيعة وتاو في الشوط الأول (فيديو وصور)

حامل اللقب يواجه جورماهيا خارج الديار بأبطال أفريقيا.. الأهلي يتفوق في القيمة السوقية.. رقم مميز للمارد الأحمر أمام أندية كينيا.. وعطية الله وأبو على يقودان التشكيل المتوقع

أخبار الرياضة اليوم: الاتحاد السكندري يقترب من ضم لاعب الأهلي.. استقالة جديدة تضرب مجلس إدارة اتحاد كرة اليد.. الزمالك يحقق فوزا ثمينا على الشرطة الكيني

الدوري السعودي، الهلال يفوز على الرياض بثلاثية نظيفة (صور)

الدوري الإنجليزي، تعادل سلبي بين تشيلسي وبورنموث في الشوط الأول

بمشاركة حمدي فتحي، خسارة الوكرة من الدحيل بثنائية في الدوري القطري

الزمالك يقدم لاعبه السنغالي سيدي ندياي للجمهور (فيديو)

الأكثر قراءة

مصرع وإصابة 4 أشخاص إثر انفجار أسطوانة غاز داخل محل بمدينة نصر

إثيوبيا لن تتمكن من تخزينها، مستشار باليونسيف يكشف حقيقة بيع مياه سد النهضة

بعد اعتراف المندوه، غرامة كهربا تفتح النار على الزمالك والجماهير تطالب بإقالة مجلس الإدارة

فحص طبي ليحيي عطية الله بعد إصابته أمام جورماهيا الكيني

رقم قياسي جديد للأهلي في دوري أبطال إفريقيا تحت قيادة مارسيل كولر

تردد قناة أبو ظبي الناقلة لمباراة الأهلي وجورماهيا في دوري أبطال أفريقيا

حماس: اتفاق على تشكيل حكومة وفاق وطنى فلسطينية لحكم قطاع غزة

بث مباشر لمباراة الأهلي وجورماهيا الكيني في دوري أبطال أفريقيا

منوعات

المزيد

تجعل الرجال يبكون، صحيفة تتهم ميجان ماركل بالدكتاتورية

روبوت "ozmo" ينهي مهنة عمال تنظيف النوافذ في أمريكا

زيمبابوي تأمر بإعدام 200 فيل، اعرف السبب

بريطانية مصابة بمرض نادر تتسوق بأكثر من 8 آلاف دولار خلال نومها

المزيد

خدمات

المزيد

استقرار أسعار العدس مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

آخر تطورات أسعار الزيت مساء اليوم الأحد 15-9-2024 في الأسواق

أسعار الأسماك اليوم، البوري بـ 160 جنيهًا في سوق العبور

أسعار الفاكهة اليوم، الخوخ يسجل 50 جنيهًا في سوق العبور

المزيد

انفوجراف

أفلام الموسم الشتوي بالسينمات العربية (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

حقيقة زواج والد بلقيس من جنية وهل هناك حديث نبوي عن ذلك ؟

أمينة الفتوى: يوم ميلاد النبي أفضل أيام الدنيا ويجب الإكثار فيه من الطاعات (فيديو)

في ذكرى مولده، فضائل وخصائص النبي محمد من الكتاب والسنة

المزيد
الجريدة الرسمية