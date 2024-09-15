الدوري الإسباني، برشلونة يتقدم على جيرونا بهدفي لامين يامال بالشوط الأول (فيديو)

الدوري الإسباني، تقدم فريق برشلونة على نظيره جيرونا بنتيجة 2-0 في الشوط الأول من المباراة التي تجمع الفريقين في ملعب "مونتليفي" بالجولة الخامسة لبطولة الدوري الإسباني الممتاز.

سجل هدفي برشلونة في الشوط الأول اللاعب الموهوب لامين يامال في الدقيقة 30 و37.

تشكيل برشلونة أمام جيرونا

وجاء تشكيل برشلونة كالتالي:

في حراسة المرمى: تير شتيجن.

في خط الدفاع: كوندي- كوبارسي- مارتينيز- بالدي.

في خط الوسط: كاسادو- بيدري - أولمو.

في خط الهجوم: رافينيا - لامين يامال - ليفاندوفسكي.

القناة الناقلة لمباراة برشلونة وجيرونا

تذاع مباراة برشلونة وجيرونا عبر قناة beIN sports HD 3.

ويسعى برشلونة لتعويض هزيمته في الموسم الماضي ذهابًا وإيابًا بنفس النتيجة 4-2 على يد جيرونا.

وحقق برشلونة الفوز في الجولات الأربعة الماضية ويتصدر ترتيب الدوري الإسباني برصيد 12 نقطة.

ويمتلك برشلونة العلامة الكاملة برصيد 12 نقطة، بعدما فاز في كافة المباريات التي خاضها، قبل التوقف الدولي.