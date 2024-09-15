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رياضة

كأس الكونفدرالية، كريستو يقود الصفاقسي للفوز على روكينزو البورندي بهدف نظيف

كريستو
كريستو

كأس الكونفدرالية، فاز فريق الصفاقسي التونسي على مضيفه روكينزو البورندي بهدف نظيف، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب الطيب المهيري في ذهاب دور ال32 من كأس الكونفدرالية الإفريقية.

هدف الصفاقسي الوحيد سجله الضاوي كريستو في الدقيقة 14 من عمر اللقاء. 

كاف يمنح الصفاقسي رخصة إستثنائية

وحصل النادي الصفاقسي التونسي على ترخيص استثنائي من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، لخوض مباراة دور ال 32 لبطولة الكونفدرالية على ملعبه الطيب المهيري.

ويشهد ملعب الطيب المهيري معقل الصفاقسي مجموعة من الإصلاحات خلال الفترة الحالية.

وكشف الاتحاد التونسي لكرة القدم، عبر صفحته الرسمية على موقع "فيس بوك"، عن أن الرخصة الاستثنائية تمنح الصفاقسي الحق في مواجهة فريق روكينزو بطل بوروندي على ملعب الطيب المهيري يوم 21 سبتمبر المقبل.

محمد الضاوي كريستو، فيتو

الصفاقسي يسعى لحسم التأهل من لقاء الذهاب

ويسعى أبناء المدرب البرتغالي ألكسندر سانتوس إلى تحقيق أفضل نتيجة ممكنة في لقاء الذهاب، وهو ما سيسهل على الفريق مهمة العبور إلى الدور المقبل، علمًا وأن الأسود والأبيض سيدخل المباراة محرومًا من خدمات الحارس أيمن دحمان وريان الدربالي وأيوب فروخ لأسباب صحية، في إنتظار تأهيل الثنائي الجديد صالح الحرابي وروبن هيباي. 

وكان فريق عاصمة الجنوب الذي سبق له تحقيق اللقب القاري في 4 مناسبات قد إستهل مشواره في بطولة الرابطة المحترفة التونسية الأولى الأسبوع الماضي بالتعادل بهدفين لمثلهما ضد مضيفه مستقبل قابس، كما أن نتائجه على مستوى المباريات الودية التحضيرية كانت قد اتسمت بالتذبذب. 

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كأس الكونفدرالية الصفاقسي التونسي روكينزو البورندي الضاوي كريستو الاتحاد الافريقي لكرة القدم ملعب الطيب المهيري

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