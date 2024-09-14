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رياضة

الكونفدرالية، الملعب التونسي يفوز على اتحاد العاصمة الجزائري بهدف

الملعب التونسي، فيتو
الملعب التونسي، فيتو

الكونفدرالية، فاز فريق الملعب التونسي على ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري بهدف دون رد خلال لقاء الفريقين على ملعب حمادي العقربي في رادس، ضمن منافسات ذهاب الدور التمهيدي الثاني لبطولة كأس الكونفيدرالية الأفريقية.

 

تشكيل الملعب التونسي

وأعلن ماهر الكنزاري، المدير الفني لفريق الملعب التونسي، تشكيله لمواجهة ضيفه اتحاد العاصمة الجزائري.

حارس المرمى: سامي هلال.

الدفاع: هادي خليفة – مروان صحراوي – آدم عروس - نضال الليفي.

الوسط: غازي العيادي – يوسوفو أومارو – يوسف توريه – يوسف سعفي.

الهجوم: زياد بريمة – بلال المجري.

تشكيل اتحاد العاصمة الجزائري

أما تشكيل اتحاد الجزائر، الذي أعلنه المدرب التونسي نبيل معلول، فكان كالتالي:

حراسة المرمى: أسامة بن بوط.

الدفاع: سعدي رضواني، إلياس شتي، كيفين مونديكو، آدم عليلات.

الوسط: سليم بوخنشوش، جلودي ليكونزا، تيرازاس آداليد.

الهجوم: غيلاس قناوي، حسام الدين غشة، إسماعيل بلقاسمي.
 

وبدأ مشوار الفريق الجزائري في البطولة الثانية للاتحاد الأفريقي من هذا الدور، فقد كان أحد الفرق المستثناه من الدور التمهيدي الأول عند إقامة القرعة وفقًا لنتائجه في مسابقات القارة السمراء في السنوات الأخيرة.

أما الملعب التونسي فاستهل مشواره في المسابقة من الدور التمهيدي الأول، وواجه فريق جاموس السوداني الجنوبي وتخطاه بخمسة أهدافٍ نظيفة لمجموعة مباراتي الذهاب والإياب.

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